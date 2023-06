am 15.06.2023 - 18:36 Uhr

Corint Media, das sich um die Urheber- und Leistungsschutzrechte nahezu aller deutschen und mehrerer internationaler privater Fernseh- und Radiosender sowie von zahlreichen Presseverlegern kümmert, hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden: Gewählt wurde Michael Müller, Chief Distribution Officer, Legal & Regulatory und Leiter Medienpolitik der ProSiebenSat.1 Media SE, der bisher schon stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender war. Müller tritt damit die Nachfolge von Torsten Rossmann an. Dessen Mandat war schon Ende vergangenen Jahres geendet (in Folge seines Ausscheidens aus der Axel Springer SE).

"Wir stehen bei der Verwertung unserer Rechte vor wichtigen Entscheidungen, die das Geschäft von Corint Media für die Zukunft prägen werden", so der neue Aufsichtsratsvorsitzende. Müller erwähnte besonders die aktuelle Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Sie "stellt uns vor große Herausforderungen bei der nachhaltigen Sicherung der Finanzierung unserer Inhalte. Dies gilt in gleicher Weise für TV, Radio und die gedruckten wie digitalen Medien, die für die Pressevielfalt und einen funktionierenden demokratischen Diskurs unverzichtbar sind."



Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sind weiterhin Eduard Hüffer, Verleger und Geschäftsführer der Aschendorff Medien GmbH & Co. KG, sowie Radio ffn-Geschäftsführer Harald Gehrung. Neu auf dieser Position ist der General Counsel RTL Deutschland, Ralph Sammeck: "Als eines der Gründungsmitglieder dieses gemeinsamen und über die Jahre sehr erfolgreichen Unternehmens ist es für die Branche von besonderer Bedeutung, ein Signal der Ent- und Geschlossenheit für angemessene Vergütung und erfolgreiche Durchsetzung der von Corint Media vertretenen Rechte zu senden."

In Richtung von Rossmann hieß es, er habe als profilierter und erfahrener Medienmanager und

viel diplomatischem Geschick die positive Entwicklung von Corint Media begleitet und mit vorangetrieben