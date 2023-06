am 16.06.2023 - 13:53 Uhr

18:30 Uhr: Die Entscheidung fiel im vierten Wahlgang, Vernau soll das Amt bis zur Übernahme von Demmer weiterführen - also kein Hoffen nötig. Alle weiteren Informationen finden Sie in einem gesonderten Artikel zur erfolgten Wahl von Ulrike Demmer. Ich bedanke mich für Ihr reges Interesse und das Feedback.

18:18 Uhr: Ulrike Demmer tritt ihr Amt spätestens zum 15. September an. In einem kurzen Statement überrascht Bürgel mit der Aussage, er hoffe, dass Katrin Vernau bis dahin an der Spitze des Senders verbleibe. Da gibt es offenbar noch Klärungsbedarf.

18:17 Uhr: "Es war sehr anstrengend für uns alle", sagt Rundfunkratschef Oliver Bürgel, der sich bei den Kandidatinnen, Interims-Intendantin Katrin Vernau und allen Beteiligten bedankt.

18:15 Uhr: Es ist vollbracht, Ulrike Demmer hat es geschafft. Sie wurde vom Rundfunkrat zur neuen RBB-Intendantin gewählt!

18:00 Uhr: Nur fürs Protokoll: 18 Uhr heißt eigentlich Feierabend, lieber RBB!

17:39 Uhr: Die Ergebnisse aus den ersten beiden Wahlgängen zeigen, dass Heide Baumann keine Chance gehabt hat. Insofern ist es logisch, dass sie ihre Bewerbung zurückzieht. Andererseits: Zehn bzw. neun Personen, die keine der beiden Frauen wollen, ist auch ein deutliches Statement.

© IMAGO / epd Heide Baumann am Freitag bei der Sitzung des RBB-Rundfunkrats. Nach zwei Wahlgängen hat sie ihre Bewerbung zurückgezogen.

17:36 Uhr: Ulrike Demmer steht kurz vor einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Nach Angaben von RBB24 kam sie im ersten Wahlgang auf 14 Stimmen, im zweiten auf 15. Für Heide Baumann stimmte jeweils eine Person. Zehn bzw. neun Personen im Rundfunkrat sagten: Keine der beiden ist die richtige. In einem dritten Wahlgang benötigt Demmer also nur noch eine weitere Stimme: Mit 16 wäre sie künftige RBB-Intendantin. Vorausgesetzt natürlich nur, wenn nicht doch noch mehr als 23 bzw. 24 Rundfunkratsmitglieder bei der Wahl anwesend sind und ihre Stimmen abgeben.

17:24 Uhr: Gut möglich, dass nun zumindest ein weiteres Mal gewählt wird, um die Stimmung im Rundfunkrat zu testen, wenn nur noch Ulrike Demmer zur Wahl steht. Das heißt, wir könnten schon bald mehr Infos haben.

17:22 Uhr: Die Journalistin und ehemalige Regierungssprecherin Ulrike Demmer ist nun die letzte Kandidatin im Feld, die noch eine Chance hat auf den Posten als RBB-Intendantin. Es könnte aber auch alles ganz anders kommen: Nämlich dann, wenn auch sie die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit verpasst.

17:18 Uhr: Der Livestream ist wieder verstummt. Offenbar hat es sich dabei um einen technischen Fehler beim RBB gehandelt. Die Info war aber, dass Heide Baumann ihre Bewerbung zurückzieht. Außerdem wurde gefragt, ob ein drittes Mal gewählt werden soll. Es hat also schon zwei Runden gegeben, in der keine der Bewerberinnen eine Mehrheit erhalten hat.

17:17 Uhr: Heide Baumann zieht Ihre Bewerbung zurück.

17:17 Uhr: Aufgepasst! Es geht weiter in Potsdam.

16:58 Uhr: Jemand aus der RBB-Technik hat übrigens seinen Mauszeiger (tritt hier als Hand in Erscheinung) auf dem Livestream liegen lassen.

© Screenshot RBB

16:50 Uhr: Dann geht der DWDL.de-Newsletter halt ohne das RBB-Ergebnis raus! Ich bleibe trotzdem hier für Sie. Wenn es etwas Neues gibt, erfahren Sie es hier zuerst.

16:35 Uhr: Achtung. Fallen Sie bloß nicht auf Fake News zur RBB-Wahl rein. Ein gewisser "Boris Rosenkranz" von dem sogenannten Medienportal "Übermedien" behauptet, ein Massagesessel sei soeben zum RBB-Intendanten gewählt worden. Das ist nicht richtig. DWDL.de weiß: Der Sessel hatte seine Kandidatur kurz vor dem entscheidenden Wahldurchgang zurückgezogen.

16:30 Uhr: Mal was ganz anderes: Ich habe gestern "Germany's Next Topmodel" (Finale!) gesehen und war für Selma. Noch jemand?

16:28 Uhr: Sie merken, wir sind hier schon längst im Werbeblock angekommen. Dieses "Gleich geht's hier weiter..." im RBB-Livestream ist aber auch ein ziemlicher Euphemismus.

16:24 Uhr: Wo ich gerade Ihre volle Aufmerksamkeit habe. Nächste Woche geht es bei DWDL.de knallermäßig weiter: Interviews, Analysen und ganz viele News haben wir vorbereitet. Mehr kann ich leider noch nicht verraten, da müssten Sie schon selbst wieder bei uns vorbeischauen. Und eine Abrechnung haben wir auch noch in petto...

16:22 Uhr: In dieser Woche folgte eine Knaller-Meldung auf die nächste. Und nun geht es um die Frage: Womit schickt uns der RBB ins Wochenende? Setzt man in Potsdam nochmal einen drauf?

16:16 Uhr: Eine ganze Branche stellt sich nur eine Frage: Wird der RBB-Rundfunkrat ein Ergebnis haben, bevor der DWDL.de-Newsletter um 16:45 Uhr verschickt wird? Es wird ein spannendes Rennen.

16:12 Uhr: Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Oder sonst jemanden der weiß, wann es hier weiter geht?

16:09 Uhr: Für weite Teile des Rundfunkrats ist die Gremiums-Arbeit grundsätzlich und der heutige Tag im Speziellen übrigens auch neu. Erst im März hat sich der RBB-Rundfunkrat neu konstituiert. Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Oliver Bürgel, gehörte dem Gremium aber schon zuvor an. Der Soziologe wurde von der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin und Brandenburg in das Aufsichtsgremium entsandt.

15:53 Uhr: Rund eineinhalb Stunden läuft nun schon der nicht-öffentliche Teil der RBB-Rundfunkratssitzung. Das heißt wohl: Es gab und gibt viel zu besprechen.

15:48 Uhr: Markus Lanz würde wohl von einer "Nebelkerze" sprechen.

15:46 Uhr: Benjamin Ehlers, Verwaltungsratsvorsitzender des RBB, hat sich zu Wort gemeldet. Laut "Zapp" sagt Ehlers: "Ich finde es despektierlich, nur weil Herr Weyrauch von sich aus den Rückzug erklärt, quasi zu suggerieren, dass Frau Demmer und Frau Dr. Baumann keine geeigneten Kandidatinnen sind." Ehlers macht es sich damit ziemlich einfach und geht auch nicht auf die Kritik der Personalvertreterinnen in der Findungskommission ein. Für die war Weyrauch zwar ihr Favorit, sie nannten aber auch ganz konkrete Kritik an Ehlers und seinem Verhalten in der Sache um die Gehaltsobergrenze. Und nur deshalb zog Weyrauch sich zurück.

15:43 Uhr: Vor dem RBB demonstrieren eine handvoll Mitarbeitende für eine Neudurchführung der Wahl, die Kollegen von "Zapp" sind vor Ort.

15:40 Uhr: Die Sitzungen des Rundfunkrates sind grundsätzlich öffentlich. Aber: "Einzelpersonalangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt." So will es der RBB-Staatsvertrag. Und um eine solche "Einzelpersonalangelegenheiten" handelt es sich bei der Wahl der neuen RBB-Intendantin. Hallo Herr Woidke, hier könnten Sie für Transparenz sorgen!

15:35 Uhr: Heide Baumann hat in ihrer kurzen Erklärung vor dem Rundfunkrat zwar nicht direkt über ihre Konkurrentin gesprochen, mit Umschreibungen wie "wirklicher Neuanfang" spielte sie aber wohl auch auf Ulrike Demmer an. Baumann betonte zudem, eine externe Kandidatin zu sein und dass das ein Vorteil sein könne.

15:17 Uhr: Auch der ehemalige BR-Intendant Ulrich Wilhelm war vorher mal Regierungssprecher, das wurde damals schon entsprechend kritisch begleitet. Ob dem RBB bei einer möglichen Wahl Demmers das gleiche Schicksal blühen würde? In jedem Fall würde es für Aufsehen sorgen.

15:08 Uhr: Tatsächlich ist Demmer die Favoritin der SPD auf den Intendantinnenposten. Das ist keine Überraschung: Als sie als Regierungssprecherin gearbeitet hat, tat sie das auf Seiten der SPD.

15:05 Uhr: Die Kollegen von "Clap" haben übrigens eine Favoritin für die Wahl: Ulrike Demmer. Es wäre eine Überraschung, wenn "die von der SPD favorisierte Kandidatin Ulrike Demmer nun nicht gewählt werden würde", schreiben sie.

15:01 Uhr: Ich wurde gerade von der DWDL.de-Chefetage darauf hingewiesen, doch bitte keine Witze über Röhrenfernseher als Platzhalter zu machen, weil wir die oft genug auch selbst verwenden. Wie soll ich es sagen? 'Tschuldigung!

14:58 Uhr: Es ist angesichts der Gemengelage aktuell aber auch nicht auszuschließen, dass keine der Bewerberinnen im ersten Wahlgang oder potenziell weiteren Wahlgängen eine Zwei-Drittel-Mehrheit erhält. Dann wären viele Fragen offen, nur eines wäre klar: Eine neue Intendantin würde dann nicht gewählt worden sein.

14:53 Uhr: Die gute Nachricht: In jedem Fall ist der Rundfunkrat des RBB heute beschlussfähig. Um als Intendantin gewählt zu werden, bräuchten Heide Baumann oder Ulrike Demmer bei 23 bzw. 24 anwesenden Mitgliedern 16 Stimmen - es gilt eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sollten doch noch weitere Mitglieder des Rundfunkrats anwesend sein, würde sich diese Zahl entsprechend erhöhen.

14:50 Uhr: Es herrscht aktuell ein wenig Unklarheit darüber, wie viele Rundfunkrätinnen und Rundfunkräte nun tatsächlich an der Sitzung teilnehmen. Der Vorsitzende hatte zu Beginn der Sitzung die Zahl 23 genannt. Nach DWDL.de-Informationen ist aber noch mindestens ein weiteres Mitglied danach in den Raum gekommen.

14:40 Uhr: Nach der Aussprache findet ein erster Wahlgang statt. Verkündet werden soll das Ergebnis dann öffentlich. Auch hier gibt es keinen Zeitplan. Die Sitzung läuft, findet aktuell aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Heide Baumann und Ulrike Demmer müssen warten.

14:35 Uhr: Wie geht es nun weiter? Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung läuft aktuell die Aussprache. Unklar ist, wie lange die dauert. Angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage kann man wohl davon ausgehen, dass es einiges gibt, worüber zu sprechen ist.

14:30 Uhr: Die Zuschauerinnen und Zuschauers des Livestream sehen als Platzhalter einen alten Röhrenfernseher. Ein Sinnbild für den RBB?

14:25 Uhr: Rundfunkratsvorsitzender Oliver Bürgel hat den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung eingeleitet. Dafür müssen Heide Baumann und Ulrike Demmer den Saal verlassen - und auch der Livestream ist vorerst beendet.

14:22 Uhr: Baumann bezeichnet sich als "Plattform-Frau" und will verlorengegangenes Vertrauen bei Mitarbeitenden und Publikum durch Transaprenz wiederherstellen. Sie verweist darauf, dass sie nicht aus dem ARD-Kosmos komme und dass das ein Vorteil sei. Außerdem sei sie schnell darin, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Ihre Wahl wäre ein "mutiges Signal" des RBB für einen "wirklichen Neustart", so Baumann.

14:21 Uhr: "Ich bin nach wie vor sehr motiviert Intendantin zu werden", sagt Baumann. Wäre ja auch noch schöner, wenn nun auch die zwei letzten Bewerberinnen das Weite suchen würden.

14:20 Uhr: Jetzt ist Heide Baumann an der Reihe, die erst einmal die vielen Stationen ihrer Karriere aufzählt: Liberty Global, BT Group, Bertelsmann, Vodafone und Microsoft gehören dazu.

14:19 Uhr: "Der RBB bleibt nur unverzichtbar, wenn er unverzichtbares Programm machen kann", sagt Ulrike Demmer. Dafür will sie sorgen.

14:18 Uhr: Jetzt stellen sich die beiden Bewerberinnen um das Amt der RBB-Intendantin vor, den Anfang macht Ulrike Demmer. Sie sagt, sie bedauere es, dass sich im letzten Jahr während der Krise im RBB "niemand mit breitem Kreuz" vor den RBB gestellt habe. Sie sagt, gestern sei ein guter Tag für den Sender gewesen und verweist auf einen Grimme Online Award, der an den RBB ging. Außerdem spricht sie über einen Currywurst-Beitrag in "Kontraste", der gestern lief und ihr offenbar sehr gefallen hat. Programmlob im Rundfunkrat, auch nicht schlecht!

14:14 Uhr: Der Vorsitzende des Rundfunkrats hat seine Rechnung ohne die Mitglieder gemacht. Ein Antrag, vor der Wahl über die Geschehnisse der vergangenen Tage zu reden, wird angenommen. Bürgel wollte das erst nach der Wahl machen. Leider wird das im nicht-öffentlichen Teil stattfinden.

14:12 Uhr: "Der Wahlkampf ist beendet", sagt Bürgel."Wir haben eine Wahl. Lassen sie uns die fair und anständig durchführen."

14:10 Uhr: Der Vorsitzende des Rundfunkrat erklärt seine Beweggründe. Die Findungskommission habe zwei gute Bewerberinnen ausgewählt und aus diesen könne man nun wählen. Er verweist auch auf die Konsequenzen, was passieren würde, wenn man das Bewerbungsverfahren neu aufrollen würde. "Wer würde sich einem solchen Verfahren stellen?", "Wer übernimmt übergangsweise die Geschäftsleitung?", "Wer wird zurücktreten aus dem Rundfunkrat?".

14:06 Uhr: Oliver Bürgel lehnt einen Wahl-Abbruch ab.

14:01 Uhr: "Einmal durchatmen und los geht's", sagt Oliver Bürgel, Vorsitzender des Rundfunkrats - die Rundfunkratssitzung ist gestartet.

14:00 Uhr: Nachdem Jan Weyrauch und Juliane Leopold aus dem Rennen ausgeschieden sind, stellen sich Heide Baumann und Ulrike Demmer zur Wahl.

13:55 Uhr: Es könnte tatsächlich hoch hergehen bei der Rundfunkratssitzung. Die Personalvertreterinnen in der Findungskommission sind erneut auf den Barrikaden und forderten nur eine Stunde vor dem Beginn der Sitzung einen Abbruch der Wahl. Sie wollen, dass das ganze Verfahren neu aufgerollt wird. Sie sehen durch die Ereignisse der vergangenen Tage das Wahlverfahren als zu beschädigt an, um es geordnet zu Ende zu bringen (DWDL.de berichtete).

13:50 Uhr: Herzlich Willkommen zum DWDL.de-Liveticker zur RBB-Rundfunkratssitzung. "Gleich geht's hier los..." verrät (droht?) der Livestream auf der RBB-Webseite - das glauben wir auch.