Ende Mai machten erstmals Gerüchte die Runde, dass die derzeitigen Eigentümer Warner Bros. Discovery und Liberty Global "Optionen" hinsichtlich des Produktions- und Vertriebshauses All3Media prüfen. Dazu gehört ebenso die Möglichkeit, dass einer der beiden bisherigen Partner All3Media komplett übernimmt - oder dass beide an einen externen Interessenten verkaufen. Ganz billig würde das für niemanden, der Wert wird mit mehr als einer Milliarde britischen Pfund angegeben, also umgerechnet fast 1,2 Milliarden Euro.

Ein Interessent hat sich nun offen dazu bekannt: Nachdem Reuters bereits berichtet hatte, dass ITV an einer Übernahme interessiert sei, bestätigte der Konzern inzwischen, dass man eine mögliche Akquisition aktiv prüfe. Dem Reuters-Bericht steht demnach derzeit zur Debatte, dass ITV Studios und All3Media zusammengeführt werden könnten und Liberty Global weiter einen Anteil am fusionierten Unternehmen halten würde. Warner Bros. Discovery hingegen würde offenbar gerne aussteigen.

All3Media gehört erst seit 2014 zu WBD und Liberty Global, die damals rund 670 Millionen Euro für den Produktions- und Distributionskonzern auf den Tisch legten. Weltweit gehören insgesamt rund 50 verschiedene Produktionsfirmen zum Konzern. Neben "The Traitors" - aktuell wohl dem weltweit am heißesten gehandelten Format-Hit - produzierten All3Media-Unternehmen Formate wie "Gogglebox", "Call the Midwife", "The Circle", "Undercover Boss" oder auch "Fleabag". In Deutschland sind Produktionsfirmen wie Filmpool samt Töchtern, south & browse, idtv, The Fiction Syndicate und Tower Productions oder auch die Digital-Unit Little Dot Studios Deutschland Teil von All3Media, die Fiction-Aktivitäten hat man unter Irina Ignatiew-Lemke bei All3Media Fiction gebündelt. Die Leitung von All3Media Deutschland hat Taco Rijssemus.

ITV Studios Germany wiederum wird von Christiane Ruff geleitet. Die Liste erfolgreicher Produktionen ist lang und reicht von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" über "Das perfekte Dinner" und "Love Island" bis zu "Gefragt - Gejagt". Doch auch im Bereich Fiction ist ITV Studios tätig. Zudem gehört als Tochterfirma auch Bildergarten Entertainment (u.a. "The Voice of Germany" und "Sing meinen Song") zum Konzern, ebenso Windlight Pictures. Imago TV ging zuletzt in ITV Studios Germany auf.