am 18.06.2023 - 11:00 Uhr

© Rheinische Post

Hintergrund ist ein Cyberangriff auf den technischen Dienstleister circ IT GmbH & Co. KG, der mehrheitlich zur Rheinischen Post Mediengruppe gehört. "Aus Gründen der Vorsicht wurde die Infrastruktur bereits am frühen Freitagabend proaktiv vom Netz genommen. Dadurch bedingt sind die Nachrichtenportale der circ IT-Kunden nur eingeschränkt erreichbar", heißt es von der "Rheinischen Post". Auswirkungen auf die gedruckten Ausgaben der RP-Titel hatte der Angriff demnach bislang nicht, sowohl die Samstags- wie auch die Sonntagsausgaben sind erschienen.

Zudem seien nach bisherigen Erkenntnissen auch noch keine Daten entwendet oder kompromittiert oder andere Schäden entstanden. Wann die Probleme behoben sein werden, ist aktuell nicht bekannt.