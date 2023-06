Autentic hat mit Spiegel TV Konflikte, Adventure Earth, Autentic History und Autentic Travel gleich vier neue FAST-Channels angekündigt, mit denen man nun auf einen aktuellen Trend aufspringt. In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben viele Anbieter sogenannte FAST-Channels aus dem Boden gestampft (Hier dazu ein großes DWDL.de-Stück), nun will auch Autentic vom Boom profitieren. Hierzulande wird allerdings nur Spiegel TV Konflikte zu sehen sein, dort sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer alles rund um Kriege, Streiks und Revolutionen.

Die drei FAST-Kanäle Adventure Earth, Autentic History und Autentic Travel sind international zu sehen: In Großbritannien, Irland, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen und den Niederlanden. Bereits im November 2022 launchte Autentic, zusammen mit OneGate Media, den Natur- und Wildlife-Kanal Adventure Earth in Großbritannien. Ab Juli wird der Channel auch in Belgien verfügbar sein. Verfügbar sind alle vier FAST-Channels Nach Autentic-Angaben "in der Regel" auf den Plattformen von Samsung TV Plus, LG und Rakuten. Das Portfolio soll derweil sukzessive um zusätzliche Plattformen und Länder erweitert werden.

Autentic wird damit erstmals auch direkt im B2C-Bereich aktiv. Patrick Hörl, Geschäftsführer Autentic, sagt: "Mit unserem erfahrenen und kompetenten Team sind wir seit langem im Channel-Business erfolgreich: Unsere Programme werden sowohl auf unseren eigenen Pay-TV-Kanälen verbreitet als auch auf werbefinanzierten Digitalkanälen wie YouTube. Deshalb ist es nur konsequent, unsere Aktivitäten jetzt auf den FAST-Markt zu erweitern. Unsere Angebote in diesem Markt sind teils international, teils spezifisch auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtet. Damit verfügen wir über eine einzigartige Positionierung im Markt."

Während bei Spiegel TV Konflikte eben Kriege, Streiks und Revolutionen im Mittelpunkt stehen, geht es bei Adventure Earth um Tiere, Nature und den Planeten Erde. Autentic History beschäftigt sich wenig überraschend mit historischen Ereignissen und beim Travel-Channel geht es um verschiedene Reiseziele, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zu ihrem nächsten Urlaub inspirieren sollen.