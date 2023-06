am 19.06.2023 - 13:13 Uhr

Es war in der Branche eine seit Wochen heiß diskutierte Personalie: Wer würde Anfang 2024 die Führung der Film- und Medienstiftung NRW übernehmen und damit nach rund 13 Jahren die Nachfolge von Petra Müller antreten. Nun haben sich das Land Nordrhein-Westfalen, der WDR, das ZDF und RTL - die vier Gesellschafter der Film- und Medienstiftung - auf einen Namen geeinigt: Walid Nakschbandi.

Nakschbandi ist seit 1996 für Holtzbrinck tätig, ab 1999 war er Geschäftsführer der zu Holtzbrinck gehörenden Produktionsfirma AVE. Nachdem er für andere Holtzbrinck-Töchter im Ausland tätig war, wechselte er 2020 als Senior Vice President und Chief Content Officer in die Holding der Holtzbrinck Publishing Group. Zuletzt war er Chief Innovation Officer bei den Holtzbrinck Buchverlagen. Nun also übernimmt er eines der finanzstärksten Förderhäuser des Landes und Europas mit einem Fördervolumen von jährlich rund 40 Millionen Euro. Damit werden Kino- und Fernsehfilme ebenso gefördert wie Serien, Games, Webcontent, die Modernisierung von Kinos oder die Entwicklung von Hörspielen. Auch das Standortmarketing gehört zu den Aufgaben der Film- und Medienstiftung NRW.

Walid Nakschbandi sagt anlässlich der Berufung auf den neuen Posten: "Um das Portfolio der Stiftung strategisch weiterzuentwickeln, ist es notwendig, sich auf die ständig verändernden Konsum- und Marktbedingungen einzulassen. Das empfinde ich als äußerst reizvolle Aufgabe, in der es möglich ist, im und für das Land wichtige Akzente zu setzen und sich als Medien- und Digital-Land stärker zu positionieren und zu wachsen. Daneben ist es mir weiterhin wichtig, gesellschaftliche Debatten und Innovationen in den Bereichen Film, TV, Gaming, Audio, Events, Webformate und Serien voranzutreiben. Dabei ist es mir als Rheinländer eine besondere Freude, meine Heimat in dieser bedeutenden Position vertreten zu dürfen."

NRW-Medienminister Nathanael Liminski kommentiert die Ernennung so: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Walid Nakschbandi eine Persönlichkeit für die Geschäftsführung gewinnen konnten, die uns mit seiner vielfältigen Erfahrung, seinem starken Netzwerk und seiner beeindruckenden Biografie auf Anhieb überzeugt hat. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Film- und Medienlandschaft mit einem besonderen Gespür für Themen und Trends. Er ist sich der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Film und Medien bewusst und leitet hieraus seine Vision für den Medienstandort Nordrhein-Westfalen ab." WDR-Intendant Tom Buhrow: "Mit Walid Nakschbandi wird NRW auch künftig die Top-Adresse für Kreative aus Film, Fernsehen und Serie sein. Wir im WDR freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ein Kind des Westens in seine Heimat zurückkehrt, und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

ZDF-Intendant Norbert Himmler bezeichnete Wakschbandi als "versierten Medienexperten": "Mit seinem Themen- und Programmgespür sowie großer Kenntnis über die deutsche Produktionslandschaft wird er die Film- und Medienförderung in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen." Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und Marken von RTL Deutschland sagt: "Wir wünschen Walid Nakschbandi für seine spannenden Aufgaben in einem sich extrem wandelnden Markt alles Gute und viel Erfolg im gemeinsamen Ziel für den Standort. RTL Deutschland leistet gern einen aktiven Beitrag durch eine ganze Reihe von attraktiven Produktionen für TV und Streaming und wir freuen uns zugleich sehr auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit der FMS."