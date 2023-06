Sky reagiert auf den fortwährenden Preiskampf der reinen Streamer, die zuletzt dazu übergingen, günstigere Abomodelle, die sich teils dann auch über Unterbrecherwerbung finanzieren, einzuführen. Diesen Weg geht nun auch Wow. Neben dem bisherigen Wow-Angebot, das nun ohne Aufpreis zu Wow Premium werden soll, wird künftig auch ein günstigeres Wow-Einstiegsangebot eingeführt. Ein Sky-Sprecher hat dies auf Anfrage bestätigt, nachdem einzelne Kundinnen und Kunden in den vergangenen Tagen schon vorab informiert wurden.

In einem Sky-Statement heißt es: "Wow-Bestandskunden erhalten in den nächsten Wochen zu ihrem Wow-Abo ein automatisches Upgrade mit Wow Premium, um weiterhin das bestes Streaming-Angebot erleben zu können. Die Abo-Konditionen unserer Bestandskunden bleiben unverändert." Der wohl wesentlichste Unterschied: Wow Premium ist weiterhin werbefrei, sieht man mal von eigenen Trailern und der entsprechenden Werbung auf den linearen Sky-Kanälen ab. Wer sich für das fünf Euro günstigere Wow-Abo entscheidet, bekommt indes Reklame ausgespielt. Alle Details der neuen Wow-Preisstruktur will Sky in den kommenden Wochen genau vorstellen.



Was schon fix ist: Mit der Premium-Variante lassen sich dann zwei Geräte gleichzeitig nutzen, zudem bekommt die Bildqualität ein Upgrade: Künftig wird in bis zu 1080p (statt bisher 720p) gestreamt. Durch Dolby Digital 5.1 soll es auch einen besseren Klang geben.

Ein paar Fragen bleiben aber noch offen. Und so ist es noch nicht bestätigt, dass es das vergünstigte Wow nur für die Pakete Entertainment und Serien geben wird – und somit nicht für den Live-Sport, das kostenintensivste Wow-Paket. Das aber würde Sinn machen, denn in die in erster Linie live und auch mit Wow-Abo über die linearen Sky-Sender genutzten Sportübertragungen ließe sich nur schwer weitere Werbung einbauen.