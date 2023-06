Nach "Dünentod", "Miss Merkel" und dem zur Filmreihe umgebauten "Alarm für Cobra 11" will RTL im Jahr 2024 im Rahmen eines "tödlichen Dienst-Tags" gleich drei neue Krimireihen starten. RTL-Fictionchef Hauke Bartel, der nicht damit gerechnet habe, dass die RTL-Krimis "aus dem Stand so gut funktionieren" ("Dünentod" kam etwa auf bis zu 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer linear), verriet im exklusiven DWDL-Interview, welche Ideen nun in Reihe gehen. In zwei Fällen spielen die neuen Reihen in Nordrhein-Westfalen, für "Behringer und die Toten" geht es nach Franken, genauer nach Bamberg.

Produziert werden die beiden "Behringer"-Filme von RedSeven, Showrunnerin und Autorin ist Berit Walch, die einst auch die RTL+/Vox-Serie "Friedmanns Vier" kreierte. Dreh- und Angelpunkt der neuen Krimireihe ist eine mit messerscharfem Verstand ausgestattete Figur, die von ihren Gegnern wegen ihrer gemütlichen Erscheinung gerne unterschätzt wird. Hauptdarsteller ist Antoine Monot Jr., den Krimifans unter anderem aus dem ZDF-Freitagskrimi "Ein Fall für Zwei" (als Benni Hornberg) kennen.

Ebenfalls aus dem öffentlich-rechtlichen Krimiangebot bekannt ist Caroline Peters ("Kolleginnen", "Mord mit Aussicht"): Für eine neue und aktuell noch namenlose RTL-Reihe aus dem Hause Zeitsprung wird sie zu einer Kneipenwirtin, die über ein Quereinsteigerprogramm zur Polizei kommt, und sich ziemlich schnell in echte Mordermittlungen einmischt – zum Missfallen ihres Vorgesetzten.



Produzent Tommy Wosch von der UFA liefert indes "Mord im Revier" rund um eine selbstbewusste Berlinerin, die feststellen muss, dass das Ruhrgebiet in vielen Themen anders tickt. Ihr Partner, der von allen nur Gianni genannt wird, hat eine Vorliebe für Italopop und Espresso, ist aber "eigentlich Deutscher bzw. Sohn türkischer Eltern, je nachdem wer fragt", wie Bartel verrät.

Die drei neuen Reihen und somit die entstehenden insgesamt sechs Filme sollen helfen, "deutlich mehr Abende" im Jahr 2024 mit Krimis zu bespielen als in diesem Jahr. Von den 2023 getesteten Filmen wurden "Alarm für Cobra 11", "Dünentod" und auch "Miss Merkel" in die Verlängerung geschickt.



Das komplette Wortlaut-Interview mit RTL-Fictionchef Hauke Bartel lesen Sie ab Mittwochmorgen bei DWDL.de