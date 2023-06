Zum Abschluss des Seriencamp Festivals wurden am vergangenen Wochenende noch zwei Preise verliehen. Auf der Bühne öffentlich ausdiskutiert wurde der Critics Choice Award in diesem Jahr von Emily Thomey, Jörn Behr, Lisa Ludwig und Michael Müller. Geehrt wurde die südkoreanische Produktion "Bargain", die hierzulande demnächst bei Paramount+ zu sehen sein wird. Das besondere an der Serie: Sie ist in langen Plansequenzen ohne sichtbaren Schnitt gedreht.

Über den Audience Choice Award konnten wiederum all jene abstimmen, die mindestens eine der über 40 kostenfrei zugänglichen Screenings neuer Serien im Cinenova-Kino in Köln verfolgt hatten. Die Wahl fiel hierbei auf die ZDFneo-Serie "Der Schatten". Darin prophezieht eine Bettlerin einer Journalistin, dass diese bald einen Mann töten werde. Die schenkt dem Vorfall keinen Glauben - bis merkwürdige Dinge geschehen.

© Jo Hannes Klingelhöfer Axel Kuehn, Pascal Schmit, Andreas Pietschmann, Nina Vukovic, Deleila Piasko, Melanie Raabe, Tina Hechinger, Christina Christ, Stefanie Veith beim Seriencamp Festival

Mit der Premiere des Seriencamps nach dem Umzug von München nach Köln zeigten sich unterdessen alle Beteiligten hochzufrieden. "Die Aufregung der letzten Monate, wie unsere Premiere in Köln wohl angenommen werden würde, ist nach vier fantastischen Tagen Erleichterung und Freude gewichen, dass wir von der Branche und der Stadt Köln gleichermaßen mit so offenen Armen empfangen wurden. Die ausnahmslos positive Resonanz ist die schönste Form der Bestätigung für uns und unser Team, dass sich die arbeitsreichen Wochen voll ausgezahlt haben", sagt Gerhard Maier, Mitgründer und Programmdirektor des Seriencamp.

Die Seriencamp Conference war mit 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Branche ausverkauft und verzeichnete somit einen Besucherrekord. Die kostenfreien Screenings verzeichneten in Summe rund 4.500 Besucherinnen und Besucher. Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW: "Eine Punktlandung! Ein präzise kuratiertes Programm, hochkarätige Referent:innen, intensive Podiumsgespräche, Stars und Branchenpartner am Start – die erste Kölner Ausgabe des Seriencamp überzeugte auf ganzer Linie. Wir freuen uns sehr über den tollen Erfolg und danken dem gesamten Team um Simone Schellmann, Gerhard Maier und Malko Solf von Herzen für ihre großartige Arbeit! Mit seiner einzigartigen Mischung aus Publikumsfest und Branchentreff hat das Seriencamp ein neues Zuhause gefunden. See you next year!"