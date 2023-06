Die irische Serie "Normal People" kommt im August ins deutsche Free-TV. Dabei wird ZDFneo bei der linearen Premiere alle zwölf Folgen in einem Rutsch zeigen. Die 2020 produzierte Serie, die von Hulu und BBC Three beauftragt wurde, beginnt am Abend des 4. August um 21:50 Uhr – die letzten Szenen werden dann nachts gegen halb vier über die Bildschirme flimmern. Wichtiger für das ZDF dürfte sein, dass man die Serie nach der linearen Ausstrahlung in der Mediathek auf Abruf anbieten kann.

In dem Format spielt Paul Mescal den in der Schule sehr beliebten Connell. So ist er unter anderem der Schwarm der hübschen Rachel (Leah McNamara). Daisy Edgar-Jones indes ist als Marianne zu sehen. Marianne wird als Einzelgängerin beschrieben, die unter ihrer gefühlskalten Mutter stark zu leiden hat. Auf den Schulfluren würdigen sich beide keines Blickes, doch abseits der Schule kommt es zu einer "folgenschweren Begegnung". Marianne offenbart ihm, dass sie ihn mag, beide beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Doch weil Connell Angst vor der Reaktion seines Freundeskreises hat, soll dies unbedingt geheim bleiben. Als Marianne dann auf einer Party belästigt wird, ringt sich Connell durch, sie erstmals auch vor seinen Freunden zu verteidigen.

Die Serie basiert auf dem 2018 erschienenen Roman "Normal People" von Sally Rooney, der in Deutschland als "Normale Menschen" zu erwerben ist. Weil die TV-Serie "Normal People" so erfolgreich war, haben BBC Three und Hulu inzwischen auch "Conversations with Friends" aus dem Jahr 2017 verfilmt. Darin geht es um zwei Studentinnen, die sich mit einem älteren Ehepaar anfreunden – in dieser "Freundschaft" geht es auch um Sexuelles. Das Format wartet noch auf eine deutsche TV-Premiere.