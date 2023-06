Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hat "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz das Magazin kräftig umgebaut und neue Personen an Bord geholt, darunter unter anderem Veit Medick als neuen Politikchef, Steffi Dobmeier, die als Head of Digital & Editorial Development firmiert, sowie Sven Böll (Head of Digital Development & Innovation) und die beiden Investigativ-Journalisten Marc Neller und Oliver Schröm (DWDL.de berichtete). Nun hat das RTL-Magazin fünf weitere Neuzugänge angekündigt.

So wird Carly Laurence die Leitung des Social Media-Ressorts übernehmen. Derzeit arbeitet sie noch als Senior Social Media Redakteurin bei "Zeit Online". Zuvor war sie für Axel Springer tätig, wo sie auch volontierte. Den Multimedia-Bereich leitet künftig Laura Rodrigues, die bislang stellvertretende Redaktionsleiterin bei Ippen Digital war. Außerdem wird Anna Aridzanjan den Bereich Audience Development verstärken. Sie kommt von "T-Online" und hat zuvor unter anderem bei Buzzfeed Deutschland, der "Welt" und "Spiegel Online" gearbeitet.

© RTL /Pfister/Gasparyan/Hildesheim/Hollstein oben v.l.: Carly Laurence, Laura Rodrigues, Anna Aridzanjan - unten v.l.: Amonte Schröder-Jürss, Miriam Hollstein

Darüber hinaus holt der "Stern" zwei neue Autorinnen an Bord. Miriam Hollstein, aktuell noch Chefreporterin bei "T-Online" und zuvor viele Jahre bei der "Bild am Sonntag" und "Welt am Sonntag" tätig, wird Chefreporterin im Berliner Büro. Amonte Schröder-Jürss, die bislang für die "Zeit" und das "SZ-Magazin" gearbeitet hat, stößt ebenfalls zur "Stern"-Redaktion. Sie wurde bereits mit dem Axel-Springer-Preis und dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet.

Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der "Stern"-Chefredaktion, sagt zu den Personalien: "Ich freue mich sehr, dass gleich fünf so hochkarätige Kolleginnen unsere Anstrengungen zur digitalen Transformation unterstützen werden. Sie stehen auch dafür, dass wir mit unserem Angebot stern+ die überzeugendsten Inhalte in Print und Digital präsentieren und diese multimedial auf allen Kanälen an unsere Leserinnen und Leser ausspielen wollen."