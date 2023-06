Erfolgsbewertungen von Serien und Filmen auf Streamingplattformen fallen traditionell schwer, weil sich die Anbieter nach wie vor sträuben, harte Zahlen zu veröffentlichen. Netflix bietet seit einiger Zeit Hitlisten auf Basis von gesehenen Stunden an, bei Prime Video war man bislang noch verschlossener. Nun hat der Amazon-Dienst eine Top 10 der weltweit meistgesehenen nicht-englischsprachigen Originalfilme und -serien veröffentlicht, basierend auf dem Erfolg außerhalb ihres Herkunftslandes.

Konkrete Zahlen wie die Anzahl der Zuschauer oder, wie im Falle von Netflix, die gesehenen Stunden, nennt Prime Video allerdings nicht. Das Ranking basiert nach Amazon-Angaben auf den Zuschauerzahlen der ersten drei Tage nach dem Start außerhalb des Herkunftslandes, in der Liste finden sich außerdem nur solche Titel wieder, die in den vergangenen 12 Monaten veröffentlicht wurden.

Eine deutsche Produktion hat es in der Liste bis auf Platz fünf geschafft: "Hohlbeins - Der Greif", das im Mai veröffentlicht und von W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film produziert wurde. Betrachtet man nur die Serien, lag "Der Greif" sogar auf Platz zwei, nur für das spanische Original "Marina und die Mörder" lief es noch besser.

Auf die Plätze eins bis drei des Prime-Video-Rankings haben es Filme geschafft. Das erfolgreichste Original was "Meine Schuld" ("Culpa Mia") aus Spanien, auf Platz zwei folgte der französische Film "Medellín - Follower mit Folgen". Nach Angaben von Prime Video sind die beiden Produktionen zudem die meistgesehenen nicht-englischsprachigen lokalen Originalfilme in der Geschichte der Plattform. "Meine Schuld" basiert auf Mercedes Rons Bestseller-Trilogie "Culpables", inhaltlich geht es um eine junge Frau, die in die Villa ihres neuen Stiefvaters ziehen muss - das aber gar nicht will. Dort trifft sie auf ihren neuen Stiefbruder, der alles verkörpert, vor dem sie bislang weggelaufen ist. Doch dann verlieben sich die beiden ineinander. "Medellín - Follower mit Folgen" handelt von einem jungen YouTuber, der von Pablo Escobar fasziniert ist.

Hier die Top 10 im Überblick: