Die Höhe der Gehälter von Intendantinnen und Intendanten der ARD-Anstalten dürfte auf absehbare Zeit Thema sein. Das zeigt nicht nur der radikale Schritt des RBB-Verwaltungsrats, der das Gehalt der Neu-Intendantin Ulrike Demmer deutlich drücken will. Auch ein DWDL.de-Rundruf bei allen anderen Verwaltungsräten zeigt: Das Thema ist in den Gremien angekommen und wird dort längst diskutiert. Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner hat nun ein Zeichen gesetzt und verzichtet auf eine ihr eigentlich zustehende Gehaltserhöhung. Eine entsprechende Meldung von epd medien hat der Verwaltungsrat des Unternehmens gegenüber DWDL.de bestätigt.

Das Grundgehalt von Yvette Gerner liegt bei 281.000 Euro, mit weiteren Bezügen lag Gerner im Jahr 2021 insgesamt bei rund 296.000 Euro. Damit verdient Gerner schon heute mehr als etwa HR-Intendant Florian Hager, der zuletzt ebenfalls auf ihm zustehende Gehaltserhöhungen verzichtet hatte.

Anders sieht die Situation allerdings bei den Direktorinnen und Direktoren von Radio Bremen aus. Sie verzichten zwar auf eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.150 Euro, allerdings nicht auf die 2,8 Prozent Gehaltssteigerung. Das Gehalt von Jan Weyrauch, Brigitta Nickelsen und Jan Schrader steigt ab Oktober also. Weyrauch ist Programmdirektor beim kleinen Sender, Nickelsen und Schrader teilen sich den Direktorenposten für Unternehmensentwicklung und Betrieb.

Jan Weyrauch hatte sich zuletzt auch um den Posten des RBB-Intendanten beworben. Nach einigem Hin und Her zog er seine Bewerbung jedoch zurück - auch aufgrund des vom Verwaltungsrats angekündigten Gehaltsminus an der künftigen RBB-Spitze. Nach DWDL.de-Informationen soll die neue RBB-Intendantin künftig zwischen 200.000 und 240.000 Euro verdienen - bei Radio Bremen kam Weyrauch 2021 auf ein Grundgehalt in Höhe von 201.000 Euro, durch weitere Bezüge stieg dieser Betrag noch auf etwa 214.500 Euro an. Ein sehr großer Gehaltssprung wäre für Weyrauch beim RBB also nicht drin gewesen. Unter Umständen hätte der Fernsehmacher beim RBB sogar mit weniger Gehalt leben müssen als bei Radio Bremen - je nach dem, wie hoch die Vergütung letztlich ausfällt.