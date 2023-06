Nach fast sieben Jahren mit 220 Folgen und somit um die 450 Gäste wird sich die BR-Sendung "Ringlstetter" mit Hannes Ringlstetter und Caro Matzko in eine längere Pause verabschieden. Diesen Donnerstag ab 22 Uhr soll die zunächst letzte reguläre Episode laufen. Die danach nächste neue Folge ist erst für den 8. Februar 2024 vorgesehen.

Ringlstetter erklärt: "Nach so viel 'Ringlstetter' der letzten Jahre braucht der Ringlstetter mal Zeit für andere Projekte. Ab Oktober kommen neue Folgen 'Hubert ohne Staller', eine Band-Tour steht an, ein Buch will geschrieben werden und weiterhin will ich essen und trinken. Und schlafen. Des Weiteren sind wir ja nicht ganz weg." Man wolle weiter "launig" auf die sieben Jahre zurückblicken. Am Donnerstag, 29. Juni, sendet das BR Fernsehen um 22.00 Uhr die erste von insgesamt sechs Folgen "Ringlstetter Spezial". Weitere sollen dann im Herbst und Januar 2024 im BR Fernsehen ausgestrahlt werden.

In den Monaten ohne "Ringlstetter" soll nun das Studio umgebaut und somit modernisiert werden. Ringlstetter wird zudem im November die Moderation des Bayerischen Kabarettpreises 2023 übernehmen, die auch im BR ausgestrahlt wird. Matzko kündigte an, sich in dem guten halben Jahr Projekten zu widmen, für die sie zuletzt zu wenig Zeit hatte: "Ein erfolgloses Kinderbuchprojekt mit Elias Hauck, ein sinnloser Bildband mit Rückenansichten von Prominenten, ein auf jeden Fall irrwitziger Gastauftritt bei München Mord und einem ganz realen Geburtstags-Spezial fürs BR Fernsehen zu 40 Jahre Monaco Franze. Danach freue ich mich wieder auf Hannes, die Band, die Bar und viele neue Gäste und Gästinnen."