Die etwas mehr als elf Prozent, die das Finale der zweiten "Sisi"-Staffel linear zauberte, sie waren ein Hoffnungsschimmer. Bei den fünf vorherigen Folgen blieb das Zielgruppen-Interesse an der Serie zurückliegenden Dezember mit einstelligen Werten bei RTL eher überschaubar, wenngleich die linearen Zahlen bei einer solchen Serie längst nur ein Teil des Gesamtbildes sind – wie viele bei RTL+ zuschauten, ist wie üblich nicht publik geworden. Alles in allem reichte es aber für die Bestellung einer dritten Staffel, die derzeit und noch bis August produziert und "noch 2023" ausgestrahlt werden. Es liegt nahe, dass RTL hier wieder auf Sendetermine um Weihnachten setzen wird.

Thematisch haben sich die sechs frischen Folgen einiges vorgenommen. Es soll um Machtkämpfe in Europa gehen, Arbeiterunruhen in Wien und den Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf. All das stellt die Liebe von Sisi und Franz erneut auf die Probe. "Sisi steht vor einer Zerreißprobe – zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof", heißt es in einer RTL-Meldung.



Dominique Devenport und Jannik Schümann übernehmen erneut die Hauptrollen Sisi und Franz. Ebenfalls in den bekannten Rollen zu sehen sein werden Désirée Nosbusch, Tanja Schleiff, David Korbmann, Marcus Grüsser, Bernd Hölscher, sowie Boris Aljinovic und Marie Sophie von Reibnitz. Die neue Staffel kommt allerdings auch mit zahlreichen neuen Gesichtern um die Ecke – unter anderem: Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar, Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma, Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung, und Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl.

Als Headautor:innen zeichnen Robert Krause, Andreas Gutzeit und Elena Hell verantwortlich. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Regie führt Andy Fetscher, während als Director of Photography Felix Poplawsky im Einsatz ist. Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert, sind die Produzenzen der Serie, die von Story House Pictures stammt. Die Dreharbeiten finden in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung statt.