© ZDFneo/FEEDME

Von den Schicksalen und Konflikten jener Menschen, deren Wege sich durch das Verkehrschaos kreuzen, soll "Stau" erzählen, denn klar ist, dass nicht alle Menschen, die Autofahren, die Aktionen begrüßen. Was passiert also, wenn diese Personen in der Ausnahmesituation aufeinanderprallen?



Nach ZDFneo-Angaben soll die Serie "ein hochaktuelles und relevantes Thema unterhaltsam erzählen." Dabei sollen unterschiedliche Blickwinkel und Meinungen abgebildet und ernst genommen werden. Hinter den Kulissen ist Erfahrung mit genau so etwas vorhanden. Regie und Drehbuch liegen in den Händen von Zarah Schrade und Matthias Thönnissen, die einst auch "Schlafschafe" herstellten.

Tellux Film (Produzent: Philipp Schall) ist die Produktionsfirma hinter "Stau". Besetzt ist die Serie unter anderem mit Valerie Stoll, Adrian Grünewald, Daniel Donskoy, Wayne Carpendale und Franziska Walser. Sie entsteht als so genannte Instant-Fiction-Serie. Darunter versteht man eine während der Pandemie erprobte Produktionsweise. Dabei entstehen kurze und fiktionale Serien, meist für die Mediathek, die in kurzer Zeit vom Konzept zur Produktion bis hin zur Ausstrahlung umgesetzt werden. Sie sollen thematisch aktuelle Themen und Debatten aufgreifen. Ein Sendetermin für "Stau" steht indes noch nicht fest.