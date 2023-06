In den vergangenen Monaten war es so still um das das schon vor fast einem Jahr produzierte "Jetzt knallt's", dass DWDL.de im April davon sprach, dass Format von BBC Studios sei "verschollen". Zu dieser Zeit war ein Sendeplatz für die Show, die in Deutschland von Laura Wontorra moderiert wird, nicht in Sicht. Dass sie jetzt schon sehr bald Premiere feiern wird, liegt auch am fehlenden Erfolg von "The Wheel". Das Format, einst schon 2021 gesendet, damals aber wegen zu niedriger Werte nach zwei Wochen abgesetzt, überzeugte auch in diesem Sommer nicht. In dieser Woche etwa kam die Sendung bei den klassisch Umworbenen nur noch auf etwa siebeneinhalb Prozent Marktanteil.

Ab dem 17. Juli setzt RTL montags dann übrigens auf eine neue und sechsteilige Staffel von "Undercover Boss". Auch das Format tat sich mit Blick auf die Quoten zuletzt schwer, Neuerungen innerhalb der kommenden Staffel sollen Auftrieb bringen. So geht direkt in der Staffelpremiere erstmals ein Geschwister-Paar "undercover".