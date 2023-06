Der Wechsel von Caren Miosga auf den Talk-Sendeplatz am Sonntagabend führt in der ARD zu einer Kaskade weiterer Personalien, die am Freitag nun offiziell bestätigt wurden. Neue Moderatorin der "Tagesthemen" wird nun also Jessy Wellmer. Wellmer ist bislang vor allem aus dem Sportbereich bekannt: Ab 2009 präsentierte sie den Sportblock im ZDF-"Morgenmagazin", seit 2014 gehört sie zur Moderationsriege der ARD-"Sportschau" und war auch bei den Sport-Großereignissen im Einsatz.

Sie präsentierte aber beispielsweise auch Ausgaben von "ARD Extra", moderierte mit Eva-Maria Lemke zusammen die (kurzlebige) ARD-Talkshow "Hier spricht Berlin" und war knapp zwei Jahre lang Teil des Moderationsteams des "ARD-Mittagsmagazins". Und nicht zuletzt soll die Wahl einer Moderatorin, die gebürtig aus Ostdeutschland kommt, offenbar auch ein Signal senden - denn die ARD steht immer wieder in der Kritik, die Perspektive Ostdeutschlands zu kurz kommen zu lassen.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Mit Jessy Wellmer bekommen die 'Tagesthemen' eine versierte und beliebte Journalistin. Jessy Wellmer stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat sich intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands beschäftigt und wird auch dieses Jahr das ARD-Programm mit einer persönlichen Reportage aus diesem Teil der Republik bereichern. Die 'Tagesthemen' sind heute bereits durch die 'Mittendrin'-Reportagen regional fest in Deutschland verankert; diesen Aspekt wollen wir mit Jessy Wellmers Besetzung weiter stärken."

Geklärt ist auch schon die Nachfolge für Jessy Wellmer bei der "Sportschau": Hier kommt bereits ab Herbst Lea Wagner zum Einsatz, die bereits SWR-Sport- sowie die ARD-Skisprung-Sendungen moderiert und bei der Fußball-WM in Katar für die ARD im Einsatz war. Sie werde "die Traditionsmarke des ARD-Sports mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern", so Strobl, die den Dreiklang der Personalien Miosga - Wellmer - Wagner so kommentiert: "Drei starke Persönlichkeiten, die für Frauenpower, Erneuerung und vielfältige Perspektiven in der ARD stehen."