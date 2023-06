am 24.06.2023 - 17:52 Uhr

Auf seiner eigenen Homepage hat RTL einen Starttermin für die dritte Staffel der Trampolin-Show "Big Bounce" verraten. Im Februar hatte Banijay Productions Germany im niederländischen Breda vier Qualifikationsshows, ein Halbfinale und ein Finale produziert. Die nunmehr dritte Staffel des Formats wird nun am 22. Juli um 20:15 Uhr beginnen und somit vom Freitag- auf den Samstagabend wandern.

Es ist nicht die einzige Neuerung bei "Big Bounce": Matthias Opdenhövel, Moderator früherer Staffeln, ist nicht mehr dabei, weil er nun exklusiv für Sat.1 und ProSieben im Einsatz ist. Stattdessen führt nun Daniel Hartwich durch das Format. Die Kommentare kommen indes weiterhin von Wolff-Christoph Fuss. RTL verspricht "noch mehr Action, viele neue Hindernisse und Herausforderungen, noch spektakulärere Parcours und ein episches Finalspiel". Dem Sieger oder der Siegerin winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.



Die zweite und bis dato letzte Staffel der Show lief bei RTL im Jahr 2019 – und kam teils auf über 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil es auch einige Ausreißer nach unten gab, lag der Staffelschnitt letztlich bei rund dreizehneinhalb Prozent. Mit "Big Bounce" steht auch der RTL-Sommerfahrplan am Samstagabend. Unmittelbar bevor stehen aktuell zwei frische Folgen der Unterhaltungsshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger, Günther Jauch sowie Thomas Gottschalk. Thorsten Schorn kommentiert.

Für den 8. und 15. Juli sind samstags zur besten Sendezeit dann die beiden schon produzierten Folgen der "100.000 Mark Show" vorgesehen. Ulla Kock am Brink übernimmt die Moderation.