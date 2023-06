Mit einem Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Sat.1 im Sender-Ranking am Sonntag mit deutlichem Vorsprung an die Spitze, Das Erste war mit 7,5 Prozent auf Rang 2 schon deutlich abgeschlagen, Vox und ProSieben landeten noch knapp dahinter, RTL kam sogar nur auf 6,3 Prozent Marktanteil. Und auch wenn man die erweiterte Zielgruppe 14-59 betrachtet, die Sat.1 selbst als seine "Relevanzzielgruppe" ansieht, lag der Sender mit 9,0 Prozent Tagesmarktanteil knapp vor dem Ersten.

Zu verdanken ist das zum Einen der Übertragung der U21-EM am Vorabend. Die zweite Vorrunden-Partie erreichte dort im Vergleich zum Auftakt-Match noch ein paar Leute mehr: 1,51 Millionen waren es im Schnitt während der ersten 45 Minuten ab 18 Uhr, 1,92 Millionen dann währen dder zweiten Halbzeit. Die Marktanteile beliefen sich auf zunächst 11,1 und dann 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 13,2 und 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die schlechte Nachricht allerdings: Nach der Niederlage gegen Tschechien spricht allerdings viel dafür, dass das deutsche Team schon in der Gruppenphase ausscheiden könnte - die ganz hohen Quoten wären dann im weiteren Turnierverlauf in den kommenden Wochen nicht mehr erreichbar.

Doch heute darf man sich Doppel-Senderchef Daniel Rosemann erstmal darüber freuen, dass es sowohl für Sat.1 als auch für ProSieben in der Primetime ebenfalls gut lief: "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" erzielte in Sat.1 ab 20:15 Uhr einen guten Marktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (10,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen). Insgesamt sahen hier im Schnitt 1,65 Millionen Menschen zu, was 7,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Nach 23 Uhr ließ "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch auf 14,4 Prozent steeigen und auch bei der Wiederholung des Primetime-Films tief in der Nacht blieben die Marktanteile zweistellig.

Sogar noch ein paar junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr erreichte um 20:15 Uhr ProSieben mit dem Film "Kingsman: The Secret Service", der ab 20:15 Uhr 13,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Mehr junges Publikum erreichte nur der "Tatort" im Ersten. "Hunter Killer" tat sich später am Abend dann schwerer und kam auf 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Große Probleme hatte ProSieben allerdings am Nachmittag: Die DTM-Übertragung aus Zandvoort kam nicht über 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, danach erreichten die Sendungen "Heroes of the Internet" und "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" sogar nur Marktanteile von 1,5 und 2,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Bei RTL wäre man froh gewesen, wenn sich die Probleme auf den Nachmittag beschränkt hätten. Doch während tagsüber mit Ausnahme von "RTL aktuell" schon durchweg einstellige Marktanteile erzielt wurden, lief es um 20:15 Uhr richtig schlecht: "Trolls World Tour" kam um 20:15 Uhr nicht über 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Stern TV am Sonntag" lief danach mit 4,8 Prozent Marktanteil ebenfalls schlecht. Das Magazin erreichte insgesamt im Schnitt nur 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.