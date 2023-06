Zwei Staffeln waren es, die Ende der 70er Jahre für den britischen Fernsehsender ITV entstanden; "The Famous Five", die hierzulande als "Fünf Freunde" bekannt sind, kam damals schon sehr zeitnah an der Premiere auch im ZDF, das bei der Produktion im Boot war, weshalb auch einige deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt wurden. Nun arbeitet das ZDF an einer Neuauflage der "Fünf Freunde", wieder mit einem britischen Sender. Nicolas Winding Refn (byNWR) und Matthew Read (Moonage Pictures) produzieren drei 90 Minuten lange Filme rund um die Heldinnen und Helden von Enid Blyton für das ZDF und die BBC. In Frankreich hat TF1 bereits zugeschlagen. Die Dreharbeiten finden im Südwesten des Vereinigten Königreichs statt. Einen Sendetermin gibt es natürlich noch nicht.

Damals wie heute folgt die Serie fünf wagemutigen jungen Entdeckern, die in "einer unvergesslichen Odyssee auf tückische, actiongeladene Abenteuer, bemerkenswerte Rätsel, unvergleichliche Gefahren und erstaunliche Geheimnisse stoßen", wie es heißt. Nicolas Winding Refn, Schöpfer und ausführender Produzent, erklärte in einem Statement, dass er sich mit der Produktion des Formats auch den Gedanken bewahre, ein Kind voller Abenteuerlust zu bleiben.

Karen Lawler sagte: "Wir freuen uns, dass Moonage Pictures den Nervenkitzel, den Charme und die Wärme von 'The Famous Five' ins Fernsehen bringen wird." Sie ist Head of Licensed Content bei der Hachette Children's Group, der Eigentümerin von Enid Blyton Entertainment,