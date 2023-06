am 26.06.2023 - 16:15 Uhr

Am 20. Juli startet die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft – sie wird in Australien und Neuseeland ausgetragen, weshalb die Spiele deutscher Zeit nachts bis mittags laufen. Vor zwei Wochen haben sich ARD und ZDF die Free-TV-Rechte von der FIFA gesichert, nach langen und zähen Verhandlungen. Für die Sportredaktionen beider Sender ist das eine Herausforderung: In kurzer Zeit musste ein redaktioneller Plan erstellt werden. Auch deshalb wird ein nicht unwesentlicher Teil der Rahmenberichte aus Deutschland kommen. Die ARD meldet sich mit Claus Lufen aus Hamburg, das ZDF schickt Sven Voss aus Mainz auf Sendung. Die ARD berichtet mit rund 15 Personen vor Ort, für das ZDF arbeitet ein achtköpfiges Team um Kommentatorin Claudia Neumann von den Austragungsorten aus. Neumann kommentiert auch die beiden schon feststehenden ZDF-Matches des DFB.