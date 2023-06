In den kommenden Wochen macht "Das Duell der Gartenprofis" im Zweiten eine kurze Pause. Sonntags ab kurz nach 14 Uhr meldet sich "Mein Zuhause richtig schön" mit Eva Brenner im Programm zurück, ab kurz vor 15 Uhr wird Platz gemacht für eine neue Sendung namens "Mein fabelhaftes Ferienhaus" (Produktion: M.E. Works). Doch schon übernächsten Monat sind die "Gartenprofis" wieder zurück. Sie übernehmen dann den "Ferienhaus"-Sendeplatz sonntags um 14:55 Uhr. Die neue Staffel startet am 6. August.

Die am 10. August um 22:15 Uhr laufende Doku-Folge des "Auslandsjournals" dreht sich um den neuerlichen Machtpoker in der Ostsee. Aus dem vermeintlich ruhigen Gewässer Ostsee wurde ein Hotspot internationaler Geopolitik. Das merken auch die Menschen, die an der Ostsee wohnen: In einer zweiteiligen Dokumentation (Teil 2 läuft eine Woche später) bereisen die ZDF-Korrespondinnen und -Korrespondenten Phoebe Gaa, Henner Hebestreit, Gunnar Krüger und Natalie Steger die Ostsee und ihre Anrainerstaaten.