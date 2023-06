am 27.06.2023 - 09:31 Uhr

Von einer "existenzbedrohenden Lage" spricht der Verband Technischer Dienstleister für Film und Fernsehen kurz: VTFF. Mit einem "Notruf" habe er sich an Sender gewandt und eine angemessene Vergütung für die Postproduktion im Bild/Tonbereich eingefordert. Die Entwicklung im Bereich Postproduktion Bild/Ton bereite "große Sorgen", die Rede ist davon, dass sich die finanzielle Ausstatttung der Produktionen spürbar verschlechtert habe. Während die Menge an Material "drastisch" zunehmen würde, würde die Qualität der O-Töne am Set schlechter werden, heißt es. Zudem seien verlässliche Picture Locks vor dem Prozess der finalen Bearbeitung eher die Ausnahme als die Regel.