Die Union, aktuell größte Oppositionspartei im deutschen Bundestag, hat ein Konzept für die Zukunft von ARD und ZDF präsentiert. Es fiel in vielen Punkten erwartbar aus und enthält auch den Wunsch nach einer Vermeidung der Gendersprache – ein Punkt, an dem sich CDU-Vorsitzender Friedrich Merz bekanntlich schon in der ein oder anderen Fernsehtalkshow abgearbeitet hatte. Wesentlicher und grundsätzlicher als die Genderdebatte war da schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach CDU/CSU-Konzept künftig "unabhängig vom Verbreitungsweg qualitativ hochwertige Inhalte zur Verfügung" stellen soll, "der durch faktenorientierte Informationen und eine korrekte, umfassende, neutrale und unabhängige Berichterstattung über sämtliche gesellschaftsrelevanten Themen zur politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bildung und Teilhabe der gesamten Gesellschaft beiträgt“. So weit, so unpräzise.