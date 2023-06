Bei RTL wird im Hochsommer umgebaut: Der Sender hat nun einen Starttermin für die neue Produktion "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" bekannt gegeben. Es läuft ab dem 25. Juli immer dienstags zur besten Sendezeit linear. Ab Folge zwei stehen die Episoden bei RTL+ sieben Tage vorab zur Verfügung. Bei dem Format handelt es sich um eine Adaption der australischen Show "The Block". Dort bestanden die jüngsten Staffeln des Formats aus über 50 Folgen, RTL belässt es zunächst bei sechs Stück, die jeweils zwei Stunden lang sind.

In dem Format haben Paare sechs Wochen lang Zeit, um aus einer Sechs-Zimmer-Rohbau eine Traum-Wohnung zu machen. Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie ein Raum, der nach eigenen Ideen ausgestattet wird – pro Folge wird jeweils eins der insgesamt sechs Zimmer saniert, renoviert und eingerichtet. Die Paare arbeiten in diesen Räumen nicht nur, sie essen, schlafen und leben auch auf der Baustelle.

Am Ende einer jeden Woche werden die Räume von einer Fachjury bwertet. Diese besteht aus Detlef Steves ("Hot oder Schrott"), Architekt Alexander Pieper und Retail Design Consultant Kristina Ströh. Das Paar mit den wenigsten Punkten ist raus. Moderatorin Eva Brenner ("Das Duell der Gartenprofis", "Mein Zuhause richtig schön" oder bis 2019 "Zuhause im Glück") soll die Paare begleiten und unterstützen.

Mitmachen werden unter anderem Yvonne Woelke und Peter Klein, die schon während des Drehs Schlagzeilen in Boulevardmedien machten. Außerdem: Reality-TV-Darstellerin Sandra mit Mutter Ines, Content-Createrin Nadja mit Marcel sowie Content Creator Julian mit David. Mit "Wettkampf in 4 Wänden" kehrt bei RTL also eine Renovierungsshow zurück, Jahre nach dem Ende von "Einsatz in 4 Wänden". Wohl nicht ohne Zufall unterscheidet sich der Titel nur durch ein Wort.