Das Erste treibt seine Planung für den Sendeplatz am Dienstag um 20:15 Uhr voran. Noch bis Anfang Juli laufen auf dem Slot die neuen Folgen von "Tierärztin Dr. Mertens", danach melden sich – nach einer Woche mit einem "In aller Freundschaft"-Doppelpack - alte Ausgaben der Serie "Die Heiland" im Programm zurück. Diese Re-Runs sollen dann offenbar schon mal Lust machen auf die anstehende vierte Staffel, die nach der Sommerpause gesendet wird.

Das Erste hat nun mitgeteilt, dass dese Staffel der Serie mit Christina Athenstädt Romy Heiland und Aleksandar Jovanovic als Rudi Illić linear am 29. August um 20:15 Uhr starten wird. In der ARD Mediathek werden die Episoden, insgesamt sind 13 Stück produziert worden, schon ab dem 22. August zu sehen sein. Hergestellt wurde auch die vierte Staffel von der Olga Film.



Die blinde Rechtsanwältin Romy Heiland hat sich mit ihrer Kanzlei inzwischen etabliert und Tilly Vogel (Sina Reiß) macht als ihre Assistentin einen guten Job. Als Romy auch Ringo Holländer (Tim Kalkhof) dauerhaft beschäftigen will, reagiert Tilly aber verunsichert. Rudi Illić (Aleksandar Jovanovic) ist auf den Vorschlag von Ben Ritter (Peter Fieseler) eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen, ohne Romy einzubeziehen. Und die neue Staatsanwältin Odette Santos (Anne Diemer), die Rudis Nachfolge übernommen hat, stellt von Anfang an klar: Sie wird Romy nicht schonen.

Die dritte "Die Heiland"-Staffel lief im Winter 21/22, sie umfasste erstmals ebenfalls 13 Episoden und erreichte damit über 15 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit zudem etwas mehr als siebeneinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war es auch die bis dato erfolgreichste Runde bei den Jüngeren.