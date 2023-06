Seit Sat.1 im Februar die "Kultshow-Wochen" ausgerufen hat, ist es ruhig geworden um die Neuauflagen von "Die Pyramide", "Jeopardy" und "Herzblatt", das man - aus Ermangelung an den Namensrechten - unter dem Titel "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" zeigte. Nun hat der Privatsender aber zumindest die Rückkehr von zwei der drei Formate angekündigt.

Konkret meldet sich "Die Pyramide" mit Jörg Pilawa am 19. Juli um 20:15 Uhr zurück, ehe ab dem 9. August Ruth Moschner mit "Jeopardy!" übernimmt. Neu ist der Sendeplatz: Gezeigt werden die beiden Shows jeweils mittwochs um 20:15 Uhr, nachdem die Premieren-Folgen zu Jahresbeginn noch am Montagabend beheimatet waren. Die Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" wiederum war in der Vergangenheit zunächst am Freitag- und schließlich am Donnerstagabend zu sehen - bei der Wahl der Kultshow-Sendeplätze setzt Sat.1 also weiterhin auf den Überraschungsfaktor.

Diesmal fällt die Sendestrecke dafür etwas länger aus: Sowohl von der "Pyramide" als auch von "Jeopardy!" werden im Sommer jeweils drei Folgen gezeigt. Dabei handelt es sich um je zwei neue Folgen sowie die Wiederholung der bereits im Februar gezeigten Ausgaben. Unklar ist derweil, wann "Dating Game" mit Jörg Pilawa zurückkehren wird. Auf DWDL.de-Nachfrage versichterte ein Sendersprecher allerdings, dass eine Ausstrahlung der beiden bereits produzierten Folgen nach wie vor geplant sei.

Aus Quotensicht tat sich die "Herzblatt"-Neuauflage beim Testlauf im Februar übrigens am schwersten. Lediglich 5,0 Prozent Marktanteil verzeichnete die Datingshow in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Die Pyramide" und "Jeopardy!" liefen geringfügig besser. Produziert wurden alle drei Shows von Noisy Pictures.