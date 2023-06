am 28.06.2023 - 16:24 Uhr

Die beiden deutschen Produktionsfirmen Claussen+Putz aus München und Wüste Film aus Hamburg haben zusammen mit den österreichischen Unternehmen Film AG und Lotus Film sowie Hugofilm Features und Zodiac Pictures aus der Schweiz ein gemeinsames Netzwerk gegründet. Es hört auf den Namen Das Dach und ist als Entwicklungskollaboration gedacht. In dessen Rahmen streben die sechs Firmen eigenen Angaben zufolge das Development fiktionaler Programme für den deutschen Sprachraum an.

Die beteiligten Produzentinnen und Produzenten sehen in der Aufsetzung und der Vernetzung eines gemeinsamen, revolvierenden Entwicklungsfonds einen "entscheidenden Marktvorteil", wie es mit Blick auf Chancen und Herausforderungen des Medien- und Unterhaltungsmarkts der Zukunft heißt. "Ohne die Unabhängigkeit der einzelnen teilnehmenden Firmen anzuzweifeln, bezieht sich die Zusammenarbeit auf Projekte, die im gesamten deutschsprachigen Raum verwertet werden und darüber hinaus ihr Potential in der weltweiten Auswertung entfalten können", erklärten die sechs Unternehmen am Mittwoch.

Tatsächlich sind die Herausforderungen gewaltig - erst recht für kleinere unabhängige Produktionsfirmen. "Das Konsumverhalten des Publikums hat sich radikal verändert. Der Medienmarkt ist im fundamentalen Wandel. Bisherige territoriale Grenzen und Einschränkungen werden im Angesicht von supranational und global auftretenden Verwertungskonzernen in Frage gestellt", heißt es in einer Mitteilung von Das Dach. Dazu kommen große Player, die den Markt dominieren sowie "rasant anwachsende Entwicklungs- und Produktionsbudgets", die es mittelständischen, unabhängigen Unternehmen zunehmend schwer machen, kompetitiv aufzutreten.

Hier wollen die sechs Firmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrem Schulterschluss ansetzen. So sei die Möglichkeit, das Risiko hochbudgetierter Entwicklungen zu teilen und früh an Qualität und Dynamik zu gewinnen, ein zentraler Vorteil. "Mit der Bündelung der kreativen Potenziale, der produzentischen Expertise und der wirtschaftlichen Kraft, kann Das Dach in der Entwicklung und Produktion ein besonders attraktives, grenzüberschreitendes, unterhaltendes und kulturell identitätsstiftendes Angebot für im deutschen Sprachraum tätige Streamer, TV-Sender und Kinoverleiher bieten", teilte Das Dach mit. "Die Potenziale, die sich hier aufmachen, werden bei Weitem noch nicht genutzt."

Und doch hat das Netzwerk seine Grenzen. "Die Unabhängigkeit der an Das Dach beteiligten Unternehmen bedeutet insbesondere, eine maximale Offenheit für Partnerschaften im Sinne und zum Mehrwert der Projekte zu pflegen", stellten die sechs Firmen klar. Der regelmäßige, kreative Austausch ermögliche es jedoch, "wirtschaftlich langfristig konkurrenzfähig und nachhaltig agieren zu können".