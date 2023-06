Etwas mehr als eine halbe Million Abonnentinnen und Abonnenten zählt der YouTube-Account der Abenteuershow "7 vs. Wild", in etwa doppelt so viele hat der von Fritz Meinecke - auf diesem wurden auch die bisherigen Episoden des Formats veröffentlicht. Für Staffel 3 hat nun Amazons Freevee zugeschlagen und wird noch im Laufe dieses Jahres die Folgen vorab dort veröffentlichen können. In der Show werden sieben Teams mit nur einer Flasche mit ein paar wenigen Gegenständen in die Wildnis geschickt, wobei der Schwerpunkt auf dem Bau von Unterkünften und dem "echten Überleben" liegt, wie es heißt.

Für die Realisierung der neuen Staffel haben die Format-Macher Johannes Hovekamp, Max Kovacs und Fritz Meinecke Verstärkung geholt. Die CaliVision Network GmbH mit seinen Geschäftsführern Dennis Kortuemm und André Schubert agiert ab sofort als Produktionspartner. "Gemeinsam mit Freevee zeigen wir, wie eine moderne Partnerschaft aussehen kann. Das in uns gesetzte Vertrauen empfinden wir als großes Privileg. Wir behalten alle Freiheiten und können uns in Zusammenarbeit mit CaliVision austoben – großartig“, erklärt Johnnes Hovekamp. Max Kovacs fügt hinzu, dass der Streamer die Fortführung des Projekte "ohne Nachteile für uns" ermögliche. Es sei ein Weg entwickelt worden, bei dem alle profitieren. Freevee ermöglicht die Fortführung von 7 vs. Wild ohne Nachteile für uns oder die Zuschauer:innen. Gemeinsam haben wir einen Weg entwickelt, wie alle Seiten profitieren. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."