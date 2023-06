am 28.06.2023 - 17:11 Uhr

Kaum mehr als zwei Wochen ist es her, dass Olaf Schröder als Vorstandschef bei Sport1 Medien seinen Hut nehmen musste und an der Spitze durch Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler ersetzt wurde, da steht fest, mit welchem Führungsteam die beiden Co-CEOs das Ruder herumreißen wollen. Die bereits angekündigten fünf "Profit Center", die fortan selbstständig agieren sollen, werden demnach von Führungskräften geleitet, die allesamt aus den eigenen Reihen kommen.

Das rein männlich besetzte Leitungsteam besteht demnach aus Tim Schnabel, Julian Frost, Christian Madlindl, Andreas Gerhardt, Matthias Reichert, Jens Friedrichs und Hardy Steinweg. Konkret werden Tim Schnabel und Julian Frost den Bereich "News" mit den Online-, Mobile- und Social-Media-Angeboten verantworten. Schnabel wird daneben in Doppelfunktion die strategische Weiterentwicklung und Digitaltransformation im sogenannten "Core Biz" verantworten.

Besagtes "Core Biz" wird aus den Profi Centern "News", "Entertain" und "Pay-TV" gebildet, umfasst also die TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanäle von Sport1. Der Bereich "Entertain" mit dem Free-TV Sender Sport1 sowie den HbbTV-, OTT- & IPTV-Angeboten wird derweil von Christian Madlindl geführt, der neben seiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH auch neuer Geschäftsführer des iGaming-Vermarkters Magic Sports Media wird. Das "Pay-TV" wiederum mit den Sendern Sport1+ und eSports1 wird von Andreas Gerhardt geführt. Er verantwortet auch weiterhin den Bereich Distribution und Regulierung.

Komplettiert wird die Geschäftsleitung der Sport1 GmbH von Stefan Obstmayer, der als Mitglied der Geschäftsleitung gemeinsam mit Matthias Reichert weiterhin für den Bereich Sales verantwortlich ist. Reichert trägt künftig auch im Segment "New Biz", in dem die Neugeschäftsaktivitäten der Sport1 Medien Gruppe, Media for Equity und das Consulting-Unternehmen Leitmotif verankert sind, die Verantwortung. Weiteres "Profit Center" ist "Plazamedia" mit der Plazamedia GmbH als Production- und Content-Solutions-Provider. Dieser Bereich wird weiterhin von Jens Friedrichs als Vorsitzendem der Geschäftsführung und von Hardy Steinweg als Mitglied der Plazamedia-Geschäftsleitung geleitet.

"Bestens gerüstet"

© Constantin Medien/Nadine Rupp Matthias Kirschenhofer

Wir freuen uns, dass wir für unsere fünf Geschäftsbereiche erstklassige Führungskräfte gefunden haben - und das aus den eigenen Reihen", sagten die beiden Co-CEOs Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement. "Diese erfolgreiche Besetzung belegt, dass wir über hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter verfügen. Mit unserem starken Team fühlen wir uns bestens gerüstet, um die geplante Neuaufstellung unseres Medienkonzerns erfolgreich umzusetzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Spannend bleibt derweil, wie es generell mit Sport1 in Zukunft weitergehen wird. Mitte Juni hatte Highlight Communications, zu der Sport1 gehört, angekündigt, man prüfe "strategische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung oder Veräußerung der Sport1 Medien-Gruppe" (DWDL.de berichtete). Demnach hat der Verwaltungsrat beschlossen, einen "strukturierten Prozess bezüglich eines möglichen Verkaufs der Sport1 Medien-Gruppe oder Teilen der Gruppe" einzuleiten. In welchem Stadium sich der Prozess befindet, ist unklar. Eine neue Wasserstandsmeldung aus Ismaning gibt es bislang nicht.