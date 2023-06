Im Auftrag von ZDFneo entstehen in den kommenden Wochen sechs Episoden einer neuen Dramaserie, die derzeit unter dem Titel "We are Family" entsteht. Im Zentrum der Handlung steht ein 19 Jahre alter Junge namens Emm, der von Rico-Jarret Boateng gespielt wird. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in Ostdeutschland, hat er sich schon immer "wie ein Alien" gefühlt, was auch an seiner Hautfarbe liegt. Emm ist ein People of Colour.

Zum Inhalt der Serie aus dem Hause Iconoclast: Andi (Milan Peschel) und Mari (Maryam Zaree) teilen sich plötzlich den gleichen Arbeitsweg und Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) muss sich mit einem Todesfall in der Familie auseinandersetzen. Theo (Benito Bause) wird zum Vertrauenslehrer befördert und Zoe gibt dem Beziehungs-Coach ihrer Eltern Nachhilfe in Social Media. Rocco (Hoang Minh Ha) genießt jeden Moment mit Zoe (Helena Yousefi) und von denen gibt es immer mehr, denn die beiden haben viel Grund, sich gegen ihre Eltern zu verbünden.