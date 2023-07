© NDR/Hendrik Lüders

In seiner Sitzung befasste sich das Gremium am Freitag unter anderem mit dem Abschluss eines Vertrages über 60 Folgen der neuen Polit-Talkshow mit Caren Miosga, die ab dem kommenden Jahr Anne Will am Sonntagabend ablösen wird. Der Rundfunkrat stimmte der Produktion von "Miosga", so der Arbeitstitel der Sendung, für die Jahre 2024 und 2025 zu. Noch steht die Beauftragung allerdings unter dem Vorbehalt noch ausstehender Gremienzustimmungen in anderen ARD-Landesrundfunkanstalten, deren Sitzungen voraussichtlich im Herbst stattfinden werden.

"Nach 16 erfolgreichen Jahren der Sendung 'Anne Will' soll der Sonntagsplatz mit einer neuen Moderatorin und einem überarbeiteten Konzept in die Zukunft gehen", sagte die neue Rundfunkratsvorsitzende Sandra Goldschmidt. "Der NDR hat mit Caren Miosga eine erfahrene und versierte Journalistin für diese Aufgabe gewonnen. Frau Miosga verfügt über eine große Popularität, hohe Sympathiewerte und ist bekannt für ihre ebenso charmant wie hartnäckig geführten Interviews in den 'Tagesthemen'."

In der vergangenen Woche war Miosgas Wechsel auf den Sonntagabend offiziell beschlossen worden. Im Zuge dessen wurde zugleich entschieden, dass Jessy Wellmer neue Moderatorin der "Tagesthemen" wird. Im Gegenzug übernimmt Lea Wagner die Moderation der "Sportschau".