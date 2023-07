Abschied nehmen müssen Fans von Fernseh-Ermittlerin Ellen Berlinger im Herbst. Nach nur fünf Folgen ist nämlich schon wieder Schluss mit dem vom SWR kommenden "Tatort" mit Heike Makatsch in der tragenden Rolle. Bislang liefen davon vier Episoden. Eine 2016, eine 2018, eine 2021 und schließlich die bis dato letzte im Juni 2022. Begründet wird das Ende des "Tatort" rund um die in Mainz agierende Ellen Berlinger mit "spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können", wie SWR-Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung Clemens Bratzler mitteilte.

Für den SWR sei es eine Ehre gewesen, mit Heike Makatsch zusammenarbeiten zu dürfen, dankte Bratzler. "Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall 'Aus dem Dunkel' aus finanziellen Gründen beenden zu müssen." Hergestellt wurde der Makatsch-"Tatort" von Zieglerfilm Baden-Baden, Marc Müller-Kaldenberg hat alle fünf Folgen produziert.



Die weiteren vom SWR kommenden "Tatort"-Teams sind indes nicht betroffen. Weiterhin soll in Ludwigshafen, Stuttgart und dem Schwarzwald ermittelt werden. Jedes Team geht pro Jahr in der Regel mit zwei neuen Episoden auf Sendung, sodass der SWR pro Kalenderjahr meist sechs "Tatort"-Ausgaben beisteuert. In den Jahren, in denen auch ein Makatsch-"Tatort" zu sehen war, waren es zuletzt meist sieben SWR-"Tatort"-Folgen.