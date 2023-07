Als Gregor Peter Schmitz vor etwas mehr als einem Jahr zum neuen Vorsitzenden der "Stern"-Chefredaktion berufen wurde, nahm Florian Gless, der seit Anfang 2019 einer der beiden Chefredakteure des im Umbau befindlichen Wochenmagazins war, seinen Hut. Seine Kollegin Anna-Beeke Gretemeier aber sollte nach Elternzeit und Mutterschutz auf ihre Position zurückkehren. Nun verlässt aber auch die 37-Jährige den "Stern", wie RTL Deutschland am Dienstag bekanntgab.

Nach neun Jahren verlasse die Chefredakteurin das Magazin auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Nach ihrer Elternzeit im September wolle sie "neue Wege gehen". "Ich stand und stehe unter anderem für aktivierenden Journalismus", sagte Gretemeier. "Es war mir immer wichtig, Journalismus zeitgemäß zu gestalten. Wenn wir etwas bewegen wollen, brauchen wir moderne Medien. Ich bin glücklich, dass ich das beim Stern in den vergangenen Jahren umsetzen konnte und wünsche dem Stern unter dem Dach von RTL Deutschland ganz viel Erfolg für die Zukunft."

Unklar ist, wohin es Gretemeier in Zukunft ziehen wird. Sie selbst gab sich in ihrem Statement am Dienstag aber betont gelassen. "Ich genieße nun den Rest meiner Elternzeit und freue mich auf alles, was dann kommt", erklärte sie.