Beim Versuch, Sky Deutschland in die schwarzen Zahlen zu bringen, hat das Management vergangene Woche verkündet, keine fiktionalen Eigenproduktionen mehr in Auftrag zu geben (DWDL.de berichtete). Die Bestürzung in der Branche über diese Entscheidung ist seither groß. UFA-Chef Nico Hofmann sprach von einem "erheblichen Verlust für den Kreativmarkt in Deutschland" und Produzentenallianz-Geschäftsführer Björn Böhning erklärte: "Sky hinterlässt eine Spur der Verwüstung."

Mit ähnlich drastischen Worten hat sich nun auch der Verband der Agenturen (VdA) zu Wort gemeldet. "Sky Deutschland hat mit der jüngsten Entscheidung zur Einstellung aller fiktionalen Produktionen die Lawine zu einem immensen Schaden in der deutschen Produktionslandschaft losgetreten", heißt es in einem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Statement. Die Entscheidung von Sky erfordere die Solidarität aller Betroffenen, heißt es vom VdA, "weil das Ausmaß des Schadens flächendeckend eintreten und dabei niemanden der Betroffenen auslassen wird".

Der Verband fordert nun Produzentinnen und Produzenten sowie Kreative dazu auf, geschlossen gegenüber Sky aufzutreten. "Das nutzt allen. Von unserer Seite bieten wir deshalb die erforderliche Solidarität hiermit ausdrücklich an", so der Agenturen-Verband, dem aktuell 70 Agenturen angehören, die vor allem Schauspielende betreuen, aber auch Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseure sowie Kameraleute.

Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj begründete die Entscheidung, sich aus fiktionalen Eigenproduktionen zurückzuziehen, in der vergangenen Woche mit gestiegenen Kosten, mehr Konkurrenz und einem veränderten Nutzerverhalten. "Da wir uns weiterhin auf den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in der DACH-Region konzentrieren, müssen wir harte Entscheidungen darüber treffen, wo wir unsere Investitionen einsetzen, um sicherzustellen, dass wir einen Mehrwert für das Unternehmen und unsere Kunden schaffen", so Raj. Durch die Ankündigung von Sky ist die Zukunft einiger bereits angekündigter Projekte aktuell unklar (DWDL.de berichtete).