ZDFneo zeigt die neuen Folgen der zweiten Staffel der Instant-Serie "Loving Her" im Spätsommer auf einem deutlich prominenteren Sendeplatz – die erste Staffel, die aus sechs rund 15 Minuten langen Episoden besteht, lief im Hochsommer 2021 noch jeweils am (etwas) späteren Abend. Die Fortsetzung ist nun auf den Sonntag, 3. September um 20:15 Uhr im linearen Programm datiert. In der Mediathek werden alle sechs Folgen der zweiten Staffel an diesem Tag ab zehn Uhr angeboten. Linear laufen drei am Stück, drei weitere folgen dann genau eine Woche später.

Im Fokus der deutschen Produktion steht die Mittzwanzigerin Hanna, die – auch wegen Corona – nach ihrem Studium keinen Job fand und daher zurück nach Bielefeld zu ihren Eltern ziehen musste. In Sachen Liebe läuft es einfach nicht bei der von Banafshe Hourmazdi gespielten Figur. Zudem macht der vermeintliche Traumjob der Berlinerin zu schaffen. Während sie sich mit den Dramen ihres eigenen Daseins herumschlägt, beobachtet sie das Leben ihrer Freunde und Ex-Liebschaften und fühlt sich immer mehr wie eine Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Von alldem ist sie meilenweit entfernt. Erst einmal brauchte sie wieder eine Frau an ihrer Seite – oder in ihrem Bett. Dass dann auch noch eine Frau aus ihrer Vergangenheit auftaucht (Josephine, gespielt von Karin Hanczewski) wirbelt viel durcheinander.

Marlene Melchior und Olivia Lauren Requat schrieben die Drehbücher, es produzierte die Madefor Film GmbH. Bei "Loving Her" handelt es sich um die Adaption des niederländischen Formats "Anne+" und bei Instant-Serien um eine neue Form, Geschichten recht rasch herzustellen. So können auch aktuellere Themen behandelt werden.