Schauspieler Henning Baum wird in den kommenden Wochen vermehrt in Reportagesendungen in der RTL-Primetime auftreten. Am 20. Juli etwa heißt es donnerstags zur prominentesten Ausstrahlungszeit "Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit - Helden mit Hindernissen". Dabei handelt es sich um eine neue Folge. An den beiden Donnerstagen darauf wiederholt RTL um 20:15 Uhr alte Einsätze, es geht dann um die Arbeit bei der Polizei und der Bundeswehr.

Und genau diese Bundeswehrreportage, die im Sommer 2022 erstmals lief und nun am 3. August wiederholt wird, bekommt Begleitung von einem frischen Format, an dem nicht nur Baum, sondern auch sein Schauspielerkollege Wotan Wilke Möhring mitgewirkt hat. "Baum & Möhring – Im Einsatz mit deutschen Spezialeinheiten" läuft am 3. August ab 22:35 Uhr bei RTL. Für den Sendeplatz um 20:15 Uhr hat es also nicht gereicht.



Genug Action dürfte es geben. In den rund eineinhalb Stunden soll in das tägliche Training von Spezialeinheiten und darüber hinaus geblickt werden. Die Kameras seien hautnah dabei gewesen, als Henning Baum und Wotan Wilke Möhring ein Training entsprechend dem deutscher Polizei-Spezialeinheiten absolvierten. "Am Ende des Crashkurses steht ein realistisches Geiselbefreiungsszenario", kündigt RTL an.