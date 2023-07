Der WDR wird von Ende Juli bis Mitte August in seinem Studio in Köln-Bocklemünd an mehreren Tagen Probesendungen des "Kölner Treffs" aufzeichnen. Diese haben das Ziel, "neuen Moderierenden die Chance zu geben", sich einmal in der Rolle als Gastgeber oder Gastgeberin "auszuprobieren". So steht es auf der Ticket-Website der UFA geschrieben, über die Eintrittskarten für insgesamt sechs solcher Testsendungen erworben werden können.

Konkret ist geplant, sowohl am 26. Juli als auch am 14. August jeweils drei einstündige Ausgaben des "Kölner Treffs" zu produzieren, die nie ausgestrahlt werden. Eingeladen werde "eine bunte Runde an interessanten Gästen".

Auf dem Ticket-Portal ist die Rede davon, dass das Moderationsteam der wöchentlichen WDR-Talkshow erweitert werden soll. "Dem WDR ist es natürlich besonders wichtig, dass ein mögliches weiteres Moderationen-Duo auch beim Publikum gut ankommt. Und deshalb brauchen wir Dich", heißt es dort. Und weiter: "Deine Reaktion auf die geführten Talks werden maßgeblich Einfluss haben, auf die Entscheidung, wer in Zukunft zum Moderationsteam des 'Kölner Treffs' gehören wird."

Welche Moderatorinnen und Moderatoren eine Chance erhalten werden, ist nicht bekannt - und auch nicht, was das für die künftige Besetzung des "Kölner Treffs" bedeutet. Bislang wird die Sendung von Bettina Böttinger moderiert, die mit ihrer Firma Encanto auch die Produktion übernimmt. Darüber hinaus bilden Susan Link und Micky Beisenherz seit mittlerweile fünf Jahren ein Moderations-Duo.

Auf DWDL.de-Nachfrage will sich der WDR mit Blick auf die weiteren Planungen nicht in die Karten schauen lassen. Eine Sendersprecherin sprach am Donnerstag von einer "möglichen Erweiterung des Moderationsteams" und erklärte, man werde zu möglichen Veränderungen "zu gegebenem Zeitpunkt informieren".