Auf den Bühnen des Landes und im Fernsehen ist er seit vielen Jahren etabliert - doch für die Podcast-Szene ist Kurt Krömer ein Newcomer. Und der beste noch dazu: Beim Deutschen Podcastpreis wurde Krömer am Abend in der Berliner Event-Location Prince Charles als bester Newcomer ausgezeichnet. Seit Ende vergangenen Jahres trifft der Komiker in seinem Podcast "Feelings" auf unterschiedliche Gäste, von denen er vorher nicht weiß, dass sie kommen - und geht entsprechend unvorbereitet in das Gespräch.

Insgesamt 50 Podcasts aus rund 1.000 Einreichungen hatten es ins Finale des Podcastpreises geschafft. "Gute Podcasts sind wie ein fesselndes Gespräch, das die Ohren erreicht und die Gedanken beflügelt", sagte Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcastpreises. "Jede Gewinnerin und jeder Gewinner hat auf eigene Art und Weise gezeigt, wie einzigartig und bereichernd Podcasts sein können."

Abräumer des Abends war der von SWR und WDR gemeinsam produzierte Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?", der gleich zwei Preise einheimste - und nicht nur für die beste Recherche ausgezeichnet wurde, sondern sich auch in der Kategorie "Bestes Skript / Beste:r Autor:in" durchsetzte. "Wir sind sehr stolz auf diesen Preis", erklärte Monica Mellino, SWR-Hauptabteilungsleiterin Zentrale Entwicklung und Regionen RP. "Der Erfolg von 'Die Flut - Warum musste Johanna sterben?' zeigt, wie wichtig es ist, in Kooperationen die richtigen Partner zusammenzubringen, um in der ARD gemeinsam etwas Großes zu schaffen." In dem Projekt geht es um den Tod der 22-jährigen Johanna Orth aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die vor zwei Jahren bei der Ahrflut ums Leben kam. Die Folgen wurden nach Angaben des SWR inzwischen über 600.000 Mal aufgerufen.

Einen Preis gab es am Donnerstagabend auch für den NDR-Podcast "Zeitkapsel - Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?", der in der Kategorie "Bestes Gespräch" als Sieger hervorging, wähend "Sucht & Süchtig" mit John Cook und Hagen Decker zum besten "Independent-Podcast" gewählt wurden.

Darüber hinaus hatten auch die Hörerinnen und Hörer in gleich vier Subkategorien die Möglichkeit, für ihre Lieblingspodcasts zu stimmen. Auf diese Weise kamen die Influencer Rezo und Julien Bam zu einer Auszeichnung mit dem Publikumspreis in der Kategorie Comedy für ihren Spotify-Podcast "Hobbylos". In der Kategorie "Nachrichten & Politik" wiederum wählte das Publikum mehrheitlich für "The Pioneer Briefung", während im Wissens-Bereich "Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe" von funk den Preis erhielt. Der Studio-Bummens-Podcast "Weird Crimes" erhielt den Publikumspreis "Lifestyle".

Insgesamt 50 Podcasts aus rund 1.000 Einreichungen hatten es ins Finale geschafft. Der Jury-Prozess erfolgte dabei in zwei Phasen - und wurde im Vergleich zu den Vorjahren verändert. Statt einer großen Crowd-Jury sondierte erstmals eine Fach-Jury die Einreichungen in der Nominierungsphase und ermittelte die Nominierten in den sechs Kategorien. Die fünf Bestplatzierten pro Kategorie wurden im Anschluss veröffentlicht. In der Prämierungsphase wurden diese dann jeweils in einer zweiten Bewertungsphase von der Final-Jury nochmals Kategorie-übergreifend bewertet.

Die Gewinnerinnen und Gewinner auf einen Blick

Bestes Gespräch

Zeitkapsel - Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?

Publikumspreis Nachrichten & Politik

The Pioneer Briefing

Beste Recherche

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

Publikumspreis

Hobbylos

Bester Corporate Podcast

Fangen wir an - Ideen für ein besseres Morgen

Publikumspreis Wissen

Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe

Bestes Skript / Beste:r Autor:in

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

Publikumspreis Lifestyle

Weird Crimes

Bester Independant-Podcast

Sucht & Süchtig - Staffel 2

Beste:r Newcomer:in

Kurt Krömer - Feelings