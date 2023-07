am 08.07.2023 - 08:22 Uhr

Nach einjähriger Pause hat der Synchronverband e.V. – Die Gilde wieder den Deutschen Synchronpreis ausgerichtet. Die Gewinnenden bekamen ihre Preise vor über 500 Gästen im Tipi am Kanzleramt. Jury-Vorsitzender war diesmal Torsten Sträter. Unter seiner Führung befand das Gremium die Arbeit an "Der Gesang der Flusskrebse" stark – das Werk wurde im Bereich Bestes Drama prämiert. Ausgezeichnet ist auch die Synchro von "Peripherie" (Beste Dramaserie), worden, ebenso "Massive Talent" (Beste Komödie), "Encanto" (Beste Animationsfilm) und "The Father" im Bereich Arthouse-Film.