Wegen schwacher Quoten hat RTL eine kurzfristige Programmänderung für den späten Donnerstagabend angekündigt. Nach nur einer Woche nimmt der Privatsender die dort gezeigten Wiederholungen der Dokusoap "Bushido - Reset" schon wieder aus dem Programm.

Stattdessen läuft am Donnerstag um 22:35 Uhr im Anschluss an "RTL Direkt" die Reportage "Inside Bäckereien: Preis und Qualität - Wir lüften das Geheimnis um unser Brot und unsere Brötchen", die zuletzt im März bei RTL zu sehen war. Was in der darauffolgenden Woche anstelle der Bushido-Doku laufen wird, steht nach Angaben des Kölner Senders noch nicht fest.

RTL hatte eine TV-Version der Dokusoap "Bushido - Reset" im vergangenen Jahr mit guten Quoten in der Primetime ausgestrahlt, beim Streamingdienst RTL+ lief damals eine längere Version, die nun auch noch einmal im Free-TV laufen sollte. Das Interesse hielt sich jedoch in Grenzen: Mit den ersten beiden Folgen verzeichnete der Privatsender in der Vorwoche nur Marktanteile von 6,1 und 5,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.