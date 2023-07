am 11.07.2023 - 10:18 Uhr

Überraschender Wechsel innerhalb Unterföhrings: Sky hat den langjährigen "ran"-Sportchef Alexander Rösner verpflichtet. Ab Mitte September übernimmt er die Position des Vice President Sports Editorial, wird also Chefredakteur von Sky Sport. In dieser Funktion soll Rösner sämtliche redaktionelle Aktivitäten, die ab dann unter einem Dach gebündelt sind, verantworten und "die kreative Vision für Sky Sport auf das nächste Level" heben, wie es in blumigen Worten heißt. Konkret ist die Rede von der "Implementierung einer übergreifenden Redaktionsstrategie über alle medialen Sky-Plattformen hinweg", die Rösner vorantreiben soll.

In seiner neuen Rolle berichtet Alexander Rösner direkt an Sky-Sportchef Charly Classen. "Mit Alexander haben wir die perfekte Besetzung gefunden", sagte Classen. "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung, seinen umfangreichen Leadership Skills und seinem ausgeprägten Know-how sowohl im TV als auch im digitalen Bereich richtungsweisende Impulse setzen wird, um das erstklassige Niveau unserer Sportberichterstattung weiter zu stärken. Dass wir alle redaktionellen Tätigkeiten im Sport unter eine Führung stellen, wird maßgeblich dazu beitragen, eine stringente Positionierung für unser komplettes Sky Sport-Line-Up zu etablieren. Wir haben in der Sportredaktion, vor allem bei Sky Sport News, viel vor und sind nun schlagkräftig für die Zukunft aufgestellt."

Rösner war seit 2013 bei ProSiebenSat.1 für Sportübertragungen, Sport-Produktion und den Rechte-Einkauf für alle Sender der Gruppe verantwortlich. In seine Zeit fällt auch der Erwerb der NFL-Rechte, die sich über die Jahre hinweg zu einem echten Überflieger entwickelt hat. Ab der kommenden Saison werden die NFL-Spiele hingegen nicht mehr von ProSieben, sondern dem Konkurrenten RTL übertragen - offenbar ein guter Zeitpunkt für Rösner, um sich beruflich neu zu orientieren.

"Nach vielen erfolgreichen Jahren verlasse ich mein 'Baby ran', um mich dieser überaus reizvollen Herausforderung zu stellen", erklärte Alexander Rösner. "Ich freue mich sehr auf die neuen, spannenden Projekte in einem hochprofessionellen Team." Wer ihm bei "ran" nachfolgen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Ein ProSiebenSat.1-Sprecher erklärte auf DWDL.de-Nachfrage, dass Rösner bis zu seinem Wechsel für alle Sportübertragungen, unter anderem den Start in die Bundesliga-Saison 2023/24 in Sat.1, verantwortlich bleibt. "Eine Regelung für seine Nachfolge geben wir rechtzeitig bekannt."