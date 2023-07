ProSieben will im kommenden Jahr mit "Germany's next Topmodel" neue Wege gehen. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, sollen in der neuen Staffel nicht mehr ausschließlich Frauen teilnehmen dürfen. Vielmehr spiele es für die Bewerbung "keine Rolle, welchem Geschlecht" man sich zugehörig fühle. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

"'GNTM' hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht", so ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler über die Neuerung. "Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein."

Tatsächlich hat sich die Model-Castingshow in den vergangenen Jahren bereits spürbar verändert. Schon 2022 versprach ProSieben im Vorfeld der 17. Staffel "mehr Diversität als je zuvor" und ließ auch Frauen bis 68 Jahre teilnehmen. Ein Jahr später wiederum gewann Vivien Blotzki als erstes Plus-Size-Model, also mit einer größeren Konfektionsgröße als üblich, die Sendung.

Jury-Chefin Heidi Klum hatte indes schon vor Jahren mit einem Männer-Ableger von "Germany's next Topmodel" kokettiert (DWDL.de berichtete). "Ich kann mir das gut vorstellen und würde Spaß haben, das zu machen. Mal sehen, vielleicht kommt das ja bald", erklärte sie 2018 in der "Gala". Nun gehen die Verantwortlichen von ProSieben und der Produktionsfirma Redseven Entertainment also sogar noch einen Schritt weiter - und machen gar keinen Unterschied mehr beim Geschlecht.