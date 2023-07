Mit rund siebeneinhalb Prozent im Schnitt und fast zehn Prozent beim Debüt war die erste Staffel der Sat.1-Ratesendung "Zurück in die Schule" im vergangenen August und September ein veritabler Erfolg für Sat.1 und auch für Moderator Jörg Pilawa. Nun steht fest, dass die zweite Staffel wieder im Spätsommer laufen wird, aber – wie schon so manches Sat.1-Format in den vergangenen Monaten – den Tag wechselt. Ging es etwa für das freitags erfolgreiche "99" auf den Montag, wird "Zurück in die Schule" 2023 nicht mehr mittwochs, sondern freitags laufen.

Konkret ist die erste von insgesamt vier neuen Folgen am 25. August eingeplant. Mitwirkende Promis sollen dann unter anderem Meret Becker, Laura Karasek, Katrin Müller-Hohenstein, Ross Antony, Smudo und Jörg Wontorra sein. Neben Becker treten in der ersten Folge der kommenden Staffel auch Mirja Boes, Nelson Müller und Bastian Bielendorfer in dem Sat.1-Format auf. Hergestellt wird "Zurück in die Schule" von Cheerio Entertainment.



In der Show muss jeder zwei mündliche und eine schriftliche Prüfung bestehen. Wer schafft das Grundschuldiplom? Wie viel Geld "erlernen" die Stars für ein Gemeinschaftsprojekt ihrer Gastgeberschule? Richtige Grundschullehrkräfte bewerten die Leistungen der Promis.

Zwei weitere Pilawa-Formate stehen indes noch aus. Im Frühjahr hatte der Moderator mit dem neuen "1% Quiz" in Sat.1 einen Erfolg gelandet. Die Sendung erreichte im Schnitt mehr als 9,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und wurde entsprechend auch rasch verlängert. Weniger stark unterwegs war im vergangenen Jahr "Quiz für dich" (6,2%), doch auch hiervon ist eine zweite Staffel geplant.