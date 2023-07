DMAX setzt ab Ende August auf eine neue Eigenproduktion am Vorabend. Wie der Männersender von Warner Bros. Discovery ankündigte, läuft die Dokusoap "Helden - Wir liefern ab" vom 28. August an jeweils montags bis freitags um 19:15 Uhr in Erstausstrahlung. Produziert wird das Format von Janus Productions.

Im Mittelpunkt von "Helden - Wir liefern ab" stehen Menschen, die in der Logistik-Branche arbeiten. In zunächst 15 Episoden soll gezeigt werden, welche Ängste und welchen Druck die Arbeiterinnen und Arbeiter aushalten müssen, was sie an ihrer Aufgabe erfüllt - und was sie zu Helden macht. DMAX verspricht "exklusive Einblicke in die täglichen Abenteuer und hinter die Kulissen, die es in der Branche selten so gab".

Darüber hinaus hat der Sender nun auch eine neue Staffel seiner erfolgreichen Dokusoap "Der Germinator" angekündigt, hinter der die Produktionsfirma Fabiola steht. Vier frische Folgen laufen ab dem 15. August jeweils dienstags um 21:15 Uhr - diesmal versehen mit dem Untertitel "Einsatz in Florida". Nachdem "Germinator" Manfred Gilow als "Chief of Police" in der texanischen Kleinstadt Hawkins aufhörte, zog es ihn nach Florida, wo er eigentlich einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte, sich nach den Verwüstungen durch Hurrikan Ian jedoch zunächst dazu entschied, den Menschen in der stark betroffenen Region zu helfen.

Im Frühjahr verzeichnete "Der Germinator" teils mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von mehr bis zu 4,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das machte das Format zu einer der erfolgreichsten Eigenproduktionen von DMAX.