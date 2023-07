am 12.07.2023 - 13:36 Uhr

Drei Jahrzehnte lang hat Bettina Böttinger den Talk im WDR geprägt, die letzten 17 davon als Moderatorin des "Kölner Treffs". Nun hat die 67-Jährige ihren Abschied angekündigt. Wie der WDR am Mittwoch bestätigte, wird Böttinger schon im Herbst zum letzten Mal durch die Freitagabend-Talkshow führen. Ihr 30-jähriges Talk-Jubiläum sei für sie "ein großes Ereignis und ein guter Grund abzugeben", sagte die Moderatorin und freute sich zugleich "auf eine sehr besondere Sendung" am 27. Oktober.

© WDR/Herby Sachs Tom Buhrow

Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder: "Bettina Böttinger ist seit 30 Jahren eine großartige Gastgeberin für prominente und nicht prominente Gäste und schafft so immer wieder strahlende Sternstunden der Talkgeschichte - mit viel Einfühlungsvermögen, Spontaneität und Humor. Dafür danken wir ihr von Herzen."

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht, schließlich war schon vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass der WDR in wenigen Wochen mit dem Casting für ein weiteres Moderations-Duo beginnen wird (DWDL.de berichtete). Aktuell teilt sich Böttinger die Moderation des "Kölner Treffs" mit Susan Link und Micky Beisenherz, die schon seit mehreren Jahren an Bord sind. Verbunden bleiben wird sie der Sendung aber auch in Zukunft: Wie der WDR auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, übernimmt Böttingers Firma Encanto weiterhin die Produktion der erfolgreichen Talkshow.