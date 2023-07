Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ersten acht Bundesliga-Spieltage und somit die Matches bis Ende Oktober zeitgenau angesetzt. Und mit der Terminierung insbesondere der ARD wohl keine Freude gemacht. Denn an den ersten acht Spieltagen wird Rekordmeister Bayern München, der national mit das höchste Interesse hervorruft, nur einmal am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr anstoßen – und somit im Free-TV innerhalb der Samstags-"Sportschau" erstverwertet. Das ist am fünften Spieltag bei der Partie der Tuchel-Elf gegen Bochum der Fall. Ansonsten spielen die Bayern immer abseits des klassischen Bundesliga-Termins.

In der zurückliegenden Saison kam die "Sportschau" am Samstag im Ersten nur noch auf knapp 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind eine Million weniger als zwei Spielzeiten zuvor. Deutlich gefragter geworden sind Zusammenfassungs-Clips, die sich on Demand, etwa in der Mediathek, abrufen lassen – sie dürften aber nicht allgemein den linearen "Sportschau"-Abschwung erklären, der speziell in dieser Rechteperiode mit der neuen Second-Pick-Regelung eingetreten ist.