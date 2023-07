Eine umfassendere Staffel der "Grill den Henssler"-Sommerspecials steht in Kürze bei Vox auf dem Programm. Wie schon berichtet, hat Vox in diesem Jahr gleich sieben Shows in Auftrag gegeben – 2022 waren es noch fünf Stück. Diese laufen nun ab dem 6. August sonntags und primetimefüllend ab 20:15 Uhr. Direkt zum Start gibt es übrigens ein namhaftes Special des "ultimativen BBQ-Wettbewerbs". Steffen Henssler tritt in Folge eins der neuen Staffel gegen Tim Mälzer an.