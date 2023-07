Huw Edward zählt zu den bekanntesten und bestbezahlten Moderatoren der BBC: Seit Jahren präsentiert er die "News at Ten" und im vergangenen Jahr war er es, der den Tod der Queen vermeldete. Doch nun steht der 61-Jährige im Zentrum eines Skandals, der auch die ohnehin strauchelnde BBC erschüttert. Der Grund: Edwards ist jener Moderator, dem vorgeworfen wird, einer jungen Person viel Geld für sexuelle Fotos gezahlt zu haben.

Über Tage hinweg hatte es Spekulationen um die Identität des Moderators gegeben. Nun war es ausgerechnet seine Ehefrau Vicky Flind, die sich an die Öffentlichkeit wandte und den Namen publik machte. In einem Statement erklärte sie den Schritt damit, dass sich ihr Mann in schlechter psychischer Verfassung befinde. "Huw leidet unter ernsten psychischen Problemen. Wie gut dokumentiert ist, wurde er in den letzten Jahren wegen schwerer Depressionen behandelt", sagte Flind. Die Ereignisse der vergangenen Tage hätten seine Situation noch verschlimmert. "Er hat einen weiteren schweren Anfall erlitten und wird nun stationär im Krankenhaus behandelt, wo er auf absehbare Zeit bleiben wird", so Flind weiter.

Zuletzt war der Druck auf den Nachrichtenmoderator massiv gewachsen. Nachdem über Tage hinweg über die Identität spekuliert wurde, forderten mehrere BBC-Kollegen, den Namen zu nennen - auch, weil sie sich dazu gezwungen sahen, klarzustellen, dass ihnen selbst nichts vorgeworfen wird.

Huw Edwards soll einem jungen Menschen, der zu Beginn der Taten 17 Jahre alt war, über mehrere Jahre hinweg insgesamt 35.000 Pfund für pornografische Fotos bezahlt haben. Der Vorwurf kommt von dessen Eltern, während das mutmaßliche Opfer die Darstellung zurückwies. Die Londoner Polizei erklärte indes, dass sie keine Hinweise für eine Straftat sieht und in der Affäre nicht weiter vorgeht. Allerdings sind inzwischen auch in zwei weiteren Fällen Vorwürfe gegen Edwards laut geworden.